З Ломаченком буде великий бій, вірю, що зможу перемогти, – Коммі

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Річард Коммі святкує перемогу в бою з Ісою Чанієвим
Річард Коммі святкує перемогу в бою з Ісою Чанієвим / boxingscene.com

Чемпіон світу IBF у легкій вазі Річард Коммі вважає володаря титулів WBA і WBO Василя Ломаченка відмінним бійцем, однак, незважаючи на це, ганець вірить, що йому під силу перемогти українця.

Коммі заявив, що Ломаченко ще не стикався із сильними бійцями, як він.

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"Ломаченко – відмінний боєць, і коли ми зіткнемося з ним – буде великий бій. Але він не відчував сили, як моя раніше, і я вірю, що зможу перемогти його у вибуховому стилі", – цитує Коммі Boxingscene.

Коммі повинен був зустрітися з Ломаченком 12 квітня, проте отримав травму в поєдинку з Ісою Чанієвим і тепер в українця, швидше за все, буде інший суперник. Ймовірно, Ентоні Кролла, проте команди поки не змогли домовитися щодо бою.

Коммі ж більш детально розповів про свою травму руки, отриману в бою з Чанієвим.

"Я відчував, що щось сталося з моєю рукою в першому раунді, і це продовжувало боліти все більше й більше, оскільки боротьба тривала. Я все ще відчуваю невеликий біль, але мій фокус полягає в тому, щоб дозволити моїй руці зажити, а потім почати готуватися до того, що буде далі", – зазначив боксер.

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Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
Джерело: 24 Канал
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