З Миколенком, але без Шахова: Шевченко назвав заявку збірної України на гру з Литвою

Стала відома заявка збірної України на матч проти Литви в рамках кваліфікації Євро-2020. У заявку не потрапив хавбек "Лечче" Євген Шахов.

Водночас до списку футболістів, які зможуть зіграти проти Литви, потрапив Віталій Миколенко. У футболіста "Динамо" було мікроушкодження. Читайте також: Збірна України у двох кроках від Євро-2020: анонс матчу Україна – Литва Воротарі: Юрій Паньків, Андрій Пятов, Андрій Лунін Захисники: Едуард Соболь, Ігор Пластун, Сергій Кривцов, Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Сергій Болбат, Микола Матвієнко, Олександр Караваєв Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Євген Коноплянка, Марлос, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Віктор Коваленко Нападники: Роман Яремчук, Жуніор Мораес. Матч Україна – Литва відбудеться сьогодні у Харкові на стадіоні ОСК "Металіст". Гра розпочнеться о 21.45. Огляд матчу читайте на сайті Спорт24.