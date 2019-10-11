З Миколенком, але без Шахова: Шевченко назвав заявку збірної України на гру з Литвою

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Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / facebook.com/UkraineNationalFootballTeam

Стала відома заявка збірної України на матч проти Литви в рамках кваліфікації Євро-2020. У заявку не потрапив хавбек "Лечче" Євген Шахов.

Водночас до списку футболістів, які зможуть зіграти проти Литви, потрапив Віталій Миколенко. У футболіста "Динамо" було мікроушкодження.

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Воротарі: Юрій Паньків, Андрій Пятов, Андрій Лунін

Захисники: Едуард Соболь, Ігор Пластун, Сергій Кривцов, Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Сергій Болбат, Микола Матвієнко, Олександр Караваєв

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Євген Коноплянка, Марлос, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Віктор Коваленко

Нападники: Роман Яремчук, Жуніор Мораес.

Матч Україна – Литва відбудеться сьогодні у Харкові на стадіоні ОСК "Металіст". Гра розпочнеться о 21.45. Огляд матчу читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Україна – Литва Збірна України з футболу Євро-2020
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