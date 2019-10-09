З нетерпінням чекаю бою з Ломаченком, – чемпіон IBF Коммі

Ганський боксер Річард Коммі, який володіє титулом IBF у легкій вазі, зізнався, що з нетерпінням очікує поєдинку проти Василя Ломаченка. Боксери можуть зустрітися у 2020 році.

14 грудня у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden Коммі захищатиме пояс у бою з Теофімо Лопесом. Переможець зустрінеться з Ломаченком у бою за всі пояси в легкій вазі. Ломаченко наразі володіє титулами WBC, WBA та WBO.

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Я завжди хочу битися проти найкращих у світі, тому що я також один з найкращих бійців у світі. Завжди добре битися з тим, кого вважають одним з найкращих на цей момент. Я дійсно з нетерпінням чекаю цього бою, але наразі я турбуюся тільки про те, як пройти Теофімо,

– цитує Річарда vRINGe.

Боксери вже могли зустрітися у квітні

У лютому 2019 року після впевненої перемоги над Ісою Чанієвим Коммі мав провести бій з Ломаченком, оскільки українець давно проявляв бажання завоювати пояс IBF. Та цей бій не відбувся, оскільки Коммі зазнав травми руки.

За таких обставин Ломаченко, як альтернативний варіант, провів обов’язковий захист титулу WBA проти Ентоні Кролли. Василь брутального нокаутував британського боксера, але травмував руку. Відтак, бій з Коммі знову було відтерміновано.

Згодом Коммі захистив титул, здолавши Раймундо Бельтрана, а Ломачекно додав до своєї колекції титул WBC. 31-го серпня Василь переміг Люка Кемпбелла.

Наразі українець не планує проводити проміжний поєдинок та чекає на переможця бою Лопес – Коммі.

Чому Ломаченко хоче бою з Коммі

На цей момент Василь Ломаченко володіє титулами WBC, WBA та WBO у легкій вазі. Щоб стати абсолютним чемпіоном українцю необхідно виграти титул IBF.

В історій українського боксу був тільки один абсолютний чемпіон – Олександр Усик. Він зібрав усі чемпіонські пояси у першій важкій вазі.