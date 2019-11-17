З нетерпінням чекаю матчу Україна – Росія, всі отримаєте прямо на полі, – російський коментатор

Російський журналіст і блогер Василь Уткін жорстко відповів українському коментатору Віктору Вацко.

Вацко після поразки збірній Росії від Бельгії (1:4) в матчі відбору Євро-2020 написав в Twitter: "А за 1:4 вдома від Бельгії дають титул чемпіона Європи?".

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А за 1:4 вдома від Бельгії дають титул чемпіонів Європи? ?? — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 16 ноября 2019 г.

Без твого твіту (пост в Twitter – ред.), мій друг, мій день був би неповним! Так і повинно бути: в дні перемог порадники не потрібні, а ось коли тебе громлять, ну не "Спорт-Експрес" ж читати, не повторювати ж собі: нічого, ми станемо сильнішими, це вчасно, це урок?



До речі, за перемогу над Бельгією теж не дали б титул. Або як це по-нашому – тiтув?! Я ж не пам'ятаю. З нетерпінням чекаю матчу Україна – Росія на Євро. Ви всі отримаєте прямо на полі, братці. Ото ж бо свято буде в Москві! Зі справжнім середньоросійським борщем,

– написав Уткін у своєму Telegram.