З нового сезону футбольні чемпіонати України матимуть офіційний м’яч: фото та відео

За прикладом більшості провідних чемпіонатів Старого Світу, Професійна футбольна ліга з нового сезону вводить офіційний м’яч чемпіонатів Першої та Другої ліг.

Згідно з досягнутими домовленостями, мінімум три сезони – 2019/20, 2020/21 та 2021/22 – команди Професіональної футбольної ліги матчі чемпіонату гратимуть м’ячем компанії Select.

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М'яч для Першої та Другої ліг від Select

М’яч Select Brilliant Super TB є офіційним м’ячем вищих дивізіонів чемпіонатів Нідерландів, Бельгії, Данії, Ісландії, Швеції, Фінляндії, чоловічого та жіночого чемпіонатів Норвегії, USL США, а з наступного сезону стане офіційним м’ячем чемпіонату Португалії.

Як зазначили у ПФЛ, таким чином усі команди будуть поставлені у рівні умови – команди тренуватимуться і гратимуть однаковими м’ячами. Також це дозволить їм зекономити.

Для ПФЛ же такий крок – річ іміджева, адже може підвищити пізнаваність чемпіонату.