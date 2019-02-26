З нового сезону футбольні чемпіонати України матимуть офіційний м’яч: фото та відео

932 Читать новость на русском
М'яч для Першої та Другої ліг
М'яч для Першої та Другої ліг / mfc.mk.ua

За прикладом більшості провідних чемпіонатів Старого Світу, Професійна футбольна ліга з нового сезону вводить офіційний м’яч чемпіонатів Першої та Другої ліг.

Згідно з досягнутими домовленостями, мінімум три сезони – 2019/20, 2020/21 та 2021/22 – команди Професіональної футбольної ліги матчі чемпіонату гратимуть м’ячем компанії Select.

Читайте також: ФК "Суми" знімаються з чемпіонату Першої ліги

М'яч для Першої та Другої ліг від Select

М’яч Select Brilliant Super TB є офіційним м’ячем вищих дивізіонів чемпіонатів Нідерландів, Бельгії, Данії, Ісландії, Швеції, Фінляндії, чоловічого та жіночого чемпіонатів Норвегії, USL США, а з наступного сезону стане офіційним м’ячем чемпіонату Португалії.

Як зазначили у ПФЛ, таким чином усі команди будуть поставлені у рівні умови – команди тренуватимуться і гратимуть однаковими м’ячами. Також це дозволить їм зекономити.

Для ПФЛ же такий крок – річ іміджева, адже може підвищити пізнаваність чемпіонату.

blog_ava
Гороскоп на 26 лютого для всіх знаків зодіаку
сьогодні
932
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Справжня знахідка: фанати "Селтіку" шаленіють від хет-трику Шведа у матчі з "Ворсклою"
25 лютого 19:41 Справжня знахідка: фанати "Селтіку" шаленіють від хет-трику Шведа у матчі з "Ворсклою"
1720
Карате, як фехтування – треба чітко відчути дистанцію, момент та завдати удар, – Катерина Крива
25 лютого 16:30 Карате, як фехтування – треба чітко відчути дистанцію, момент та завдати удар, – Катерина Крива
Станіслав Безушко 261
Його очі налилися кров'ю: тренер "Зорі" згадав, як образив гарячого легіонера
25 лютого 15:51 Його очі налилися кров'ю: тренер "Зорі" згадав, як образив гарячого легіонера
276
Кортеж Суркіса та "Динамо" порушив правила дорожнього руху, за що отримав "покарання": відео
25 лютого 13:41 Кортеж Суркіса та "Динамо" порушив правила дорожнього руху, за що отримав "покарання": відео
973
Європейські ігри-2019: дата та місце проведення
25 лютого 12:45 Європейські ігри-2019: дата та місце проведення
99
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук