З нового сезону у Формулі-1 будуть нараховувати 1 очко за найшвидше коло

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Формула-1
Формула-1 / Фото з відкритих джерел

У сезоні Формули-1 2019 року будуть нараховуватися очки за найкраще коло гонки. Правило вже офіційно прийнято.

Про це повідомляється на офіційному сайті FIA.

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Вже починаючи з гран-прі Австралії гонщик, який став автором найшвидшого кола, буде отримувати один призовий бал, якщо фінішує в першій десятці. Це очко буде йти як в особистий залік, так і в залік Кубка конструкторів.

Нововведення додасть ще один елемент в тактичну боротьбу на трасі, оскільки гонщики, які претендують на фініш в призовій десятці, будуть змагатися ще й за додаткову винагороду.

До слова, у сезоні-2019 відбудеться 21 гонка, таким чином, чемпіонат і Кубок конструкторів потенційно матимуть в розіграші по 21 додатковому балу.

Раніше Спорт 24 писав, що керівництво Формули-1 представило промо-ролик сезону-2019. У ньому від Формули-1 використано кадри як з минулого сезону, так і попередніх років. Все це покладено на пісню We’ve Got to Try групи Chemical Brothers.

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Теги: Спорт Формула-1
Джерело: 24 Канал
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