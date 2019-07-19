З одного боку це якийсь хайп: Музичук про спортсменів, які йдуть у політику

Українська шахістка Анна Музичук поділилася думкою щодо українських спортсменів, які вирішили піти в політику. Дворазова чемпіонка світу серед жінок з блискавичних шахів та чемпіонка світу зі швидких шахів вважає, що не всі чітко розуміють що таке політика.

Анна Музичук заявила, що їй імпонує те, що багато спортсменів, яких вона знає, мають бажання щось зробити.

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Щодо спортсменів, то з одного боку це якийсь хайп. Та і в цілому багато нових людей ідуть у політику. Складається враження, що не всі чітко розуміють що таке політика. Важко оцінювати добре це чи погано, бо мене не було в політиці. Я знаю багатьох спортсменів, які зараз балотуються до Верховної ради (Наталія Жукова, Жан Беленюк) і дуже добре ставлюсь до них, як до людей.



Мені імпонує те, що вони мають бажання щось зробити. І тут питання, що важливіше: досвід чи бажання змін. Коли побачила новину про Жана Беленюка й зрозуміла, що він точно потрапить по списку до Верховної Ради, то одразу подумала: "Жан, а Токіо 2020? Ти ж так хотів виграти золото Олімпіади". Написала йому, запитала про плани. Жан відповів, що буде старатись поєднувати тренування з новою посадою,

– розповіла Анна в інтерв'ю Спорт24.

Не лише Жан Беленюк: Хто зі спортсменів балотується до Верховної Ради

Анна розповіла, що їй теж надходили пропозиції від партій на ці парламентські вибори, але вона відмовилась. За її словами, пропозиції надійшли запізно, коли вона вже була сконцентрована на змаганнях.

Також Анна розповіла про прихід у шахи, танці та малювання, найяскравіші перемоги та болючі поразки, допінг в шахах, підготовку до турнірів та свою мрію. Про це все можна прочитати – за посиланням .