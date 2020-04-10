З президентів мені подобається Лукашенко, з яйцями мужик, – Усик

Олександр Усик заявив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко імпонує йому найбільше серед голів держав.

Український боксер дав інтерв'ю колишній депутатці від "Партії регіонів" Олені Бондаренко, яка веде ютуб-канал "Ехо Києва".

До речі Онуфрій сказав, що депутату можна врізати, але щоб кістки не ламати, – Усик

"З президентів мені подобається Олександр Лукашенко. Не знаю чому. Він приймає правильні рішення. З яйцями мужик. Він – мужик з величезними сталевими яйцями", – сказав боксер.

На це Бондаренко заявила, що не питатиме в Усика про ставлення до президента РФ Володимира Путіна. Вона заявила, що не хоче псувати боксеру кар'єру.

Водночас Усик додав, що не захоплююся президентами. За словами Олександра, він захоплюється іншими людьми.

"Наприклад, святитель Лука (Войно-Ясенецький), який пройшов посилання, був гнаний радянською владою. І тим, скільки він врятував людей", – заявив Олександр.

Відео інтерв'ю Усика

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