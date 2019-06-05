З Роналду зняли звинувачення у зґвалтуванні

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Справу проти Кріштіану Роналду закрили
Справу проти Кріштіану Роналду закрили / Eurosport

Суд в американському Лас-Вегасі закрив справу про зґвалтування проти футболіста Кріштіану Роналду.

Відповідну інформацію опублікувало видання Bloomberg із посиланням на документи суду. Справу закрили ще у травні, але про неї не повідомляли.

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За даними видання, до суду надійшло повідомлення про добровільне припинення розгляду. При цьому також залишається невідомою причина закриття справи. Видання припускає, що позивачка могла забрати скаргу або ж сторонам вдалося домовитися. Адвокати сторін відмовляються коментувати цю справу.

Справа про зґвалтування проти Кріштіану РоналдуПозов проти Роналду подала Кетрін Майорга у вересні 2018 року. Вона стверджувала в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel, що у 2009 році Роналду зґвалтував її у своєму пентхаусі в готелі Лас-Вегаса. Одразу після зґвалтування Роналду заплатив жінці 375 тисяч доларів за мовчання. Однак у 2017 році її адвокат заявив, що договір не є дійсним. Сам Роналду усі звинувачення відкидав та називав їх фейком.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Кріштіану Роналду Згвалтування
Джерело: 24 канал
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