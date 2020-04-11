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З такими людьми просто краще не мати діалогу, – Худжамов про Усика

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Рустам Худжамов / ФК "Маріуполь"

Український голкіпер Рустам Худжамов сповідує проукраїнську позицію. Тому висловлювання боксера Олександра Усика він не поділяє.

Про це Рустам Худжамов розповів в інтерв'ю Tribuna.com.

"Не поділяю Усика точку зору. Але що – загнати його в резервацію? З такими людьми просто краще не мати діалогу. Проблема в тому, що коли до влади прийшов самі знаєте хто, то такі точки зору знову повилазили назовні. Ти чи я в своїй країні можемо відчувати себе некомфортно. Якщо ти вважаєш, що СРСР – режим абсолютних вбивць, то не можеш це казати, бо стаєш "порохоботом" чи бандерівцем. Якщо кажеш, що Сталін – тварюка, то також стаєш "порохоботом". Не українцем, не патріотом, не свідомою людиною, а падлюкою для всіх. Це проблема", – відзначив Худжамов.

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При цьому футболіст відзначає, що можливість висловлювання таких людей є основою демократії у світі. 

"Але майданчик для Усика – це один з принципів демократії. Де люди з різними поглядами, віруваннями, сексуальною орієнтацією є громадянами однієї країни. Але дуже важливу роль грає те, куди ці люди збираються нас вести, куди ми прийдемо, до чого? Йдемо дружити з Росією, так? Для чого дружити з тими, хто повбивав купу українців? Не тільки зараз, а з 1917-го по 1990-й. Найбільш дієве з такими людьми – залишити, не чіпати", – переконаний Худжамов.

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"На початку 2014-го вийшов гуляти з малим у Донецьку. Біля нас якась літня жінка говорила телефоном. Запитувала: "Ти бачила виступ Путіна, де він казав, що не кине Донецьк? Я готова була розцілувати той телевізор". Думаю, що вона там залишилася. Цікаво, чи їй сподобалося все, що відбулося. Не думаю", – підсумував футболіст.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Олександр Усик Новини Спорту Спорт Футбол
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