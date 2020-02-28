З такими трактуваннями правил в УПЛ скоро будуть догравати 5 на 5, – Віктор Вацко

Відомий український коментатор Віктор Вацко відреагував на "гарячий" поєдинок "Дніпра-1" та "Динамо", який завершився вольвою перемогою господарів на "Дніпро Арені".

За допомогою VAR вже на 6-й хвилині у складі киян рефері видалила Віталія Буяльського. Рівновагу в складах команд Катерина Монзуль відновила лише на 75-й хвилині, достроково відправивши відпочивати Польового. У першому таймі також за допомогою системи VAR гості отримали право на пенальті, який реалізував Вербич.

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А тепер Польовому червона. Монзуль принаймні послідовна, але з такими трактуваннями правил в УПЛ скоро будуть догравати 5 на 5. Адже уповільнено багато зіткнень виглядають і сприймаються значно жахливіше, ніж є насправді,

– написав Вацко в Twitter.

А тепер Польовому червона. Монзуль принаймні послідовна ‍♂️ Але з такими трактуваннями правил в УПЛ скоро будуть догравати 5х5. Адже уповільнено багато зіткнень виглядають і сприймаються значно жахливіше, ніж є насправді. — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) February 28, 2020

Після поразки "Динамо" ризикує поступитися другим місцем у турнірній таблиці УПЛ ("Зоря" відстає на 2 очки і має гру в запасі). "Дніпро-1" йде на 8 позиції – 22 очки.