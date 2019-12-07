З Уайта зняли звинувачення у використанні допінгу, він претендент на пояс WBC

Британське антидопінгове агентство UKAD зняло всі звинувачення з британського боксера Ділліан Уайта щодо вживання допінгу. Через це Уайт раніше був позбавлений статусу "тимчасового" чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі.

Про те, що Уайт "чистий" повідомляє саме антидопінгове агентство.

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У довгостроковому профілі аналізів сечі Уайта нічого не вказує на використання стероїдів. Однак рівень метаболітів, виявлений в аналізах від 20 червня 2019 року, був надзвичайно низьким.

Сам Уайт у своєму Twitter акаунті написав: "Тим, хто вірив в мене: я вас не забуду. Тим, хто не вірив: я вас не прощу, і я знаю, хто ви".

For those who believed in me I won’t forget you . To those who didn’t, I won’t forgive you and I know who you are.

#bodysnatcher #no1 pic.twitter.com/ncmVXDPHt4 — Dillian Whyte (@DillianWhyte) 6 декабря 2019 г.

Що відомо про допінг Уайта?Він провалив тест на допінг напередодні бою з Оскаром Рівасом. 31-річний боксер переміг Ріваса 20-го липня у Лондоні. На допінгу Уайта спіймало UKAD (Британське антидопінгове агентство).



Уайт був позбавлений статусу "тимчасового" чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі.

Уайт битиметься за титул WBC?

У WBC після допінг-скандалу Уайта припинили його статус "тимчасового" чемпіона й обов'язкового претендента на повноцінний чемпіонський титул.

Поясом володіє Деонтей Уайлдер і в лютому 2020 року проведе захист проти Тайсона Ф'юрі. Ймовірно, що переможець цього бою у наступному поєдинку зустрінеться з Уайтом.

Поки у WBC не повідомляли, чи відновлять статус Уайта. Свій наступний бій британець проведе 7 грудня проти Томаша Ваха.