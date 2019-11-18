З усіма можна грати: Пятов про потенційний матч України з Нідерландами на Євро-2020

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Андрій Пятов / GETTY IMAGES

Воротар Андрій Пятов поділився емоціями після матчу збірної України проти Сербії, який став останнім у відборі Євро-2020. Зокрема, футболіст заявив, що в команді поки не думають про груповий етап.

За словами Пятова, Андрій Шевченко побажав удачі футболістам в клубах і сказав, щоб не було травм.

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Воротар збірної України заявив, що футболісти думатимуть про завдання на чемпіонат Європи після клубних справ.

Ще не будемо говорити про завдання на Євро, треба ще в клубах пограти. Ми виконали перше завдання, тепер потрібно перевести дух, дограти в клубах, а там вже будемо дивитися. Неважливо, хто буде суперником в групі. Кажуть, Нідерланди вже точно. З усіма можна грати, якщо правильно підготуватися,
– сказав Пятов у коментарі "Профутболу".

Збірна України 17 листопада вирвали нічию у матчі проти Сербії на останній хвилині зустрічі. Завдяки цьому результату збірна України потрапила у перший кошик при жеребкуванні Євро-2020.

Ймовірно, що українська збірна потрапить до групи C та гратиме проти Нідерландів, які також вийшли на чемпіонат Європи.

Жеребкування групового етапу Євро-2020 відбудеться 30 листопада 2019 року.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Євро-2020
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