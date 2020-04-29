"З ведмедями зіграємо": Алієв запропонував Мілевському провести прощальний матч у Росії

Експівзахисник київського "Динамо" і збірної України Олександр Алієв в ефірі YоuTube-каналу "Міля" запропонував Артему Мілевському провести прощальний матч.

Серед варіантів Олександр називає: стадіон "Динамо", інший київський стадіон і найзабавніший – в Хабаровську з ведмедями.

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Я постараюся зробити прощальний матч. Але тільки коли ти закінчиш грати. Тоді ми разом його проведемо. Напевно, ти будеш грати ще 3–4 роки, я можу почекати. Ти уявляєш афішу матчу? Кенти прощаються з великим футболом! Прийде багато людей, багато недоброзичливців! В одну команду Блохіна поставимо тренером, а в іншу – Сабо. Один тайм треба за одну команду зіграти, другий – за іншу.



Де будемо грати? Можемо у Міхалича (Ігоря Суркіса) попросити на стадіоні "Динамо". А де ти хочеш? Ну, звичайно, в Києві. Ну, ще можна до Хабаровська злітати, з ведмедями там зіграємо,

–заявив Алієв

Додамо, що Алієв народився саме в Хабаровську і починав кар'єру футболіста в юнацькій команді місцевого клубу СКА в кінці 90-х.

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