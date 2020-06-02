У одній із соцмереж український борець греко-римського стилю Жан Беленюк порівняв рівень расизму в Україні та США. Така думка стала реакцією на смерть 46-річного Джорджа Флойда.

Нардеп Жан Беленюк опублікував звернення у своєму інстаграмі. Як зазначив сам спортсмен, у підлітковому віці сам не раз стикався із різного роду расизмом збоку інших. Зараз у нього не виникає із цим проблем.

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​ За рівнем расизму Україна дасть легко прикурити США, у нас його набагато менше! Це одна, але не єдина причина, чому я гордий бути українцем і жити в цій країні із її недоліками та досягненнями,

– прокоментував Беленюк.

Досягнення Жана Беленюка