За рівнем расизму Україна дасть прикурити США: реакція чемпіона світу на вбивство Флойда
У одній із соцмереж український борець греко-римського стилю Жан Беленюк порівняв рівень расизму в Україні та США. Така думка стала реакцією на смерть 46-річного Джорджа Флойда.
Нардеп Жан Беленюк опублікував звернення у своєму інстаграмі. Як зазначив сам спортсмен, у підлітковому віці сам не раз стикався із різного роду расизмом збоку інших. Зараз у нього не виникає із цим проблем.
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За рівнем расизму Україна дасть легко прикурити США, у нас його набагато менше! Це одна, але не єдина причина, чому я гордий бути українцем і жити в цій країні із її недоліками та досягненнями,
– прокоментував Беленюк.
Досягнення Жана Беленюка
- Срібний та бронзовий призер чемпіонату Європи серед кадетів (2007, 2008).
- У 2011 році став чемпіоном Європи серед юніорів.
- Завоював срібло та бронзу чемпіонату світу серед юніорів (2010, 2011).
- Бронзовий призер Універсіади-2013.
- Здобув срібло Європейських ігор у 2015 році в Баку та золото у 2019 році (Мінськ).
- Срібний призер Олімпіади у Ріо-де-Жанейро у 2016 році у ваговій категорії до 85 кг.
- Дворазовий чемпіон світу (2015, 2019). Одного разу займав другу та третю сходинку п'єдесталу у 2018 та 2014 роках відповідно.
- Тричі перемагав на чемпіонаті Європи (2014, 2016, 2019) та здобув бронзу у Белграді (2012).