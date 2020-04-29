"За 16-річного пацана 5 мільйонів?": як колишній тренер "Динамо" відмовився підписувати Неймара

Колишній тренер київського "Динамо" Юрій Сьомін відмовився від покупки 16-річного Неймара в російський "Локомотив" у 2007 році.

Про це розповів колишній скаут і керівник селекційної служби московського "Локомотива" Віктор Тищенко в інтерв'ю "Чемпионат".

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Ми були в Бразилії зі ще одним селекціонером "Локомотива". Йшов чемпіонат штату, а тут карнавал розпочався. І щось у Сантосі трапилося – чи то основні гравці на карнавалу зібралися, а їх не відпустили, чи то ще якась причина – одним словом, конфлікт. Довелося головному тренеру на матч виставити молодь. Хлопці – 16, 17, 18 років. Вісім чи дев'ять гравців. Серед них – Неймар, Гансо, Даніло, Алекс Сандро...



До Неймара ми відразу прицінилися. Спочатку за нього "Сантос" 5 мільйонів просив. Я прилетів до Москви, сказав про це Сьоміну. Він: "Та ти що? За 16-річного пацана 5 мільйонів?!". А через два місяці, коли я знову в Бразилії опинився, з Неймаром був перепідписаний контракт, і він коштував вже 15. І пішло-поїхало,

– розповів Тищенко.

У 2013 році Неймар перейшов із "Сантоса" в "Барселону". У складі каталонського клубу він двічі ставав чемпіоном Іспанії, тричі вигравав Кубок країни, по разу – Суперкубок Іспанії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА.

У 2017-му Неймар перебрався в ПСЖ за 222 млн євро. Цей трансфер досі є найдорожчим в історії футболу.

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