За "Карпати" зіграв футболіст, який є суперником України у відборі до Євро-2020: відео

"Карпати" можуть підсилити свої ряди за рахунок підписання захисника збірної Люксембургу Марвіна Мартінса.

У суботу, 29 червня, "Карпати" зіграли свій другий товариський матч у рамках підготовки до сезону 2019/2020.

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Суперником "зелено-білих" став новачок Першої ліги закарпатський "Минай". У стартовому складі львів'ян на поле вийшло Марвін Мартінс і навіть записав на свій рахунок результативну передачу. Мартінс віддав точний пас на потенційного новачка, а той в один дотик перевів круглого у сітку без шансів для кіпера.

У підсумку, матч завершився з рахунком 2:2, а за "Карпати" свої голи забили потенційний новачок та Ігор Карпенко.

Марвін Мартінс вже встиг провести 4 матчі за національну збірну Люксембургу. Він грав за свою збірну і в недавньому матчі відбору до Євро-2020 проти України у Львові, який Люксембург програв з рахунком 0:1.

У минулому сезоні Марвін Мартінс провів за "Прогрес", який виступає в чемпіонаті Люксембургу, 34 матчі, в яких забив 3 м'ячі і зробив 3 резуольтативні передачі.

"Карпати" в минулому розіграші УПЛ зайняли 10-е місце, але в стикових матчах обіграли "Волинь", завдяки чому зберегли прописку в еліті українського футболу на наступний сезон.

Відеоогляд матчу Карпати – Минай

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