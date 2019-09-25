За крок від історії: відеоогляд матчу Україна – Сербія в чвертьфіналі чемпіонату Європи

Чоловіча збірна України з волейболу мало того, що вперше в історії вийшла у чвертьфінал чемпіонату Європи, так ще й серйозно поборолася з топовою Сербією за півфінал турніру.

Чоловіча збірна України програла Сербії (2:3) в 1/4 фіналу чемпіонату Європи з волейболу, який проходить з 12-го по 29 вересня у Франції, Словенії, Бельгії та Голландії.

Огляд матчу: Україна у наднапруженому матчі поступилася Сербії у чвертьфіналі волейбольного Євро-2019

Відеоогляд найкращих моментів матчу Україна – Сербія

Збірна України змогла здійснити маленьку сенсацію і відібрати 2 сети у лідера європейського волейболу – Сербії. До матчу з українцями Сербія за 6 матчів програла лише 1 сет. Також вихід в 1/4 фіналу забезпечив Україні участь на наступному чемпіонаті Європи.

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