За крок від історії: відеоогляд матчу Україна – Сербія в чвертьфіналі чемпіонату Європи

15 Читать новость на русском
Україна – Сербія відеоогляд матчу
Україна – Сербія відеоогляд матчу / Фото з відкритих джерел

Чоловіча збірна України з волейболу мало того, що вперше в історії вийшла у чвертьфінал чемпіонату Європи, так ще й серйозно поборолася з топовою Сербією за півфінал турніру.

Чоловіча збірна України програла Сербії (2:3) в 1/4 фіналу чемпіонату Європи з волейболу, який проходить з 12-го по 29 вересня у Франції, Словенії, Бельгії та Голландії.

Огляд матчу: Україна у наднапруженому матчі поступилася Сербії у чвертьфіналі волейбольного Євро-2019

Відеоогляд найкращих моментів матчу Україна – Сербія

Збірна України змогла здійснити маленьку сенсацію і відібрати 2 сети у лідера європейського волейболу – Сербії. До матчу з українцями Сербія за 6 матчів програла лише 1 сет. Також вихід в 1/4 фіналу забезпечив Україні участь на наступному чемпіонаті Європи.

Читайте також: Це було неймовірно: чому нам варто подякувати збірній України з волейболу за Євро-2019

 

blog_ava
У пенсіонерки випадково знайшли картину вартістю 6 мільйонів євро: фото
сьогодні
5126
Теги: Спорт Волейбол Сербія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Збірна України в Лізі націй: дати матчів та ймовірні суперники
сьогодні 12:29 Збірна України в Лізі націй: дати матчів та ймовірні суперники
199
Московський "Спартак" може очолити українець Парфьонов: через це в Росії розгорівся скандал
сьогодні 09:59 Московський "Спартак" може очолити українець Парфьонов: через це в Росії розгорівся скандал
767
Якщо не намагатися, то в тебе нічого не вийде, – мотиваційний ролик від Усика
24 вересня 13:33 Якщо не намагатися, то в тебе нічого не вийде, – мотиваційний ролик від Усика
191
Аліссон найкращий воротар, Рапіно – футболістка: усі переможці The Best FIFA Football Awards
24 вересня 10:26 Аліссон найкращий воротар, Рапіно – футболістка: усі переможці The Best FIFA Football Awards
565
Трійка з "Реалу" та Роналду: хто несправедливо потрапив до символічної збірної ФІФА
24 вересня 08:00 Трійка з "Реалу" та Роналду: хто несправедливо потрапив до символічної збірної ФІФА
Михайло Гема 413
Новини
Більше новин
Залиште відгук