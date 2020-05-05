За крок від сенсації: як Де Ла Хойя ледь не завдав єдиної поразки Флойду Мейвезеру – відео

Рівно 13 років тому, 5 травня 2007 року, в бою за титул WBC в 1-й середній вазі зійшлися легендарні боксери Оскар Де Ла Хойя і Флойд Мейвезер. Останній здобув перемогу в драматичному поєдинку рішенням суддів.

Фаворитом поєдинку був на чотири роки молодший Мейвезер. Оскару, якого експерти вже відправили на пенсію давали мало шансів на перемогу. Та несподівано для всіх Де Ла Хойя зумів здивувати, повідомляє 24 канал.

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Оскар викидав багатоударні комбінації і не раз діставав американця. На відміну від більшості суперників Мейвезера, Оскар не провалювався.

Мейвезер у другій половині бою сам кидався в атаку. Після 9 раунду витривалість Оскара підупала, хоча і Мейвезер помітно втомився.

10 та 11 раунди були дуже рівними, але трішки краще виглядав саме Флойд.

У кінці 12 раунду Оскар пробив серію ударів в голову, Мейвезер не став захищатися і вступив у відкриту бійку, пропустивши пару ударів.

У підсумку Мейвезер переміг рішенням суддів і став чемпіоном у 5-й ваговій категорії. Багато експертів зазначили, що стільки ударів Мейвезер не пропускав за всю свою кар'єру.

Оскар Де Ла Хойя – Флойд Мейвезер відео бою

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