За крок від титульного бою: яким буде дебютний бій Усика в супертяжах?

Цього вікенду в Чикаго відбудеться довгоочікуваний дебют Олександра Усика в суперважкій вазі. На цю подію вболівальники чекали ще задовго до того, як українець виграв все що тільки міг у важкій ваговій категорії та став абсолютним чемпіоном світу.

Ось тільки провести перший бій виявилося завданням дуже непростий. Спершу перед зустріччю з Карлосом Такамом, яка повинна була відбутися ще 25 травня, Усик отримав травму. Потім Тайрон Спонг, голландець суринамського походження з гучним прізвиськом "Король рингу", був дискваліфікований за вживання допінгу. Чи варто говорити, що пошук суперника менш ніж за тиждень до бою – завдання не з легких. Тим більше, що Спонг був досить цікавим боксером. Жодного разу не програвав у професіональній кар'єрі та з багатим досвідом в тайському боксі (був чемпіоном світу) і кікбоксингу.

Тому не дивно, що в команді Усика відмовилися від проведення бою з 42-річним росіянином Олександром Устиновим. Вже дуже слабкою кандидатурою він виглядав, особливо якщо врахувати три його поразки в чотирьох попередніх поєдинках.

У підсумку вибір зупинився на Чаззі Візерспуні на прізвисько "Джентльмен". Правда, і цей варіант складно назвати ідеальним, оскільки 38-річний американець за останні три роки провів всього три бої. На зорі своєї кар'єри він був дійсно дуже перспективним, але той час давно минув.

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До речі, і з Візерспуном все виявилося не так гладко. Ще до того, як він був офіційно оголошений суперником Усика, з'явилася інформація про заборону Чаззу битися в США до 20 листопада. Причина – відмова від одного з попередніх своїх обов'язкових поєдинків. Вердикт винесла Атлетична комісія Пенсильванії та в підсумку з'ясувалося, що заборона стосувалася тільки цього штату.

Що ж стосується шансів на перемогу, то в Усика після зміни суперника вони тільки зросли. Якщо в бою зі Спонгом в Олександра було 88% на успіх, то тепер аналітики Parimatch дають українцеві вже 91%.

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Усику дійсно дуже потрібно було провести цей бій, оскільки попереду у нього багато роботи в новій для нього ваговій категорії. Зараз Олександр стоїть за крок від статусу обов'язкового претендента на чемпіонський титул за версією WBO. Битися за нього потрібно буде з переможцем поєдинку Енді Руїс – Ентоні Джошуа, який запланований на 7 грудня.

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Додамо, що незважаючи на те, що в перемозі Усика мало хто сумнівається, далеко не всі чекають, що це буде нокаут у першому раунді. Навряд чи Олександр в першому ж бою в супертяжах кинеться вперед. В українця відмінна підготовка, як фізична, так і тактична. Він готовий боксувати всі 12 раундів і тому багато чого буде залежати від того, до чого виявиться готовий сам Чазз.