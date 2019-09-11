За крок від Євро-2020: шанси України вийти на Чемпіонат Європи

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Шанси України на вихід на Євро-2020
Шанси України на вихід на Євро-2020 / ФК "Шахтар"

Збірна України пропускала тур кваліфікації Євро-2020. Натомість їх суперники зіграли свої кваліфікаційні матчі. І це вплинуло на шанси українців вийти на Чемпіонат Європи.

Збірна Португалії не мала особливих проблем у матчі проти Литви. Кріштіану Роналду оформив дубль і став автором найбільшої кількості голів у відборах на Євро. Але попереду у нього ще два непобиті рекорди.

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Перемогла і Сербія. Вона на виїзді здолала непоступливий Люксембург. За господарів у цьому матчі зіграв Жерсон Родрігеш. Але нічим корисним не відзначився.

Тож саме Португалія та Сербія є головними конкурентами у боротьбі за вихід на Євро-2020. З групи виходять по дві збірні. Україні залишилося зіграти три матчі Ц вдома проти Литви та Португалії, а також на виїзді проти Сербії.

Українці поки мають 13 очок після п'яти матчів. Стільки ж зіграли й серби. Але в них 7 очок. 8 очок за чотири матчі у збірної Португалії. Відтак Україні достатньо буде перемогти в одному з трьох матчів, щоб забезпечити собі одне з перших двох місць. Головне – не програти Сербії на виїзді з різницею у шість голів. Адже за рівної кількості очок, важливими будуть саме очні зустрічі.

Матчі збірної України у відборі на Євро-2020
11 жовтня Україна – Литва
14 жовтня Україна – Португалія
17 листопада Сербія – Україна

Букмекери вважають, що саме в України найбільше шансів не лише вийти з групи, але й зробити це з першого місця. Так, Favorit приймає ставки на вихід "синьо-жовтих" з групи з коефіцієнтом 1,03. На вихід з групи Португалії – 1,04. Шанси Сербії пробитися на Євро-2020 – 5,80.

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Щодо перемоги України у групі B, то ставка на це приймається з коефіцієнтом 1,85. Португалія не дуже відстає – 1,95. Ймовірність перемоги Сербії малоймовірна – 28,00.

Варто відзначити, що шанси на вихід зберігає і Люксембург. Однак на команду очікує два виїзди – до Португалії та Сербії, а також домашній матч з португальцями.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Збірна України з футболу Євро-2020
Джерело: 24 канал
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