За останній місяць в Україні відбулося відразу кілька матчів-привидів
Незважаючи на заборону Кабінету Міністрів України на проведення будь-яких масових і спортивних заходів, протягом останнього місяця букмекерами з усього світу пропонувалися для розміщення ставок матчі за участю українських команд.
Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.
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Комітетом з етики та чесної гри УАФ разом з регіональними асоціаціями і самими клубами було встановлено, що клуби з Запорізької, Кіровоградської та Одеської областей в дійсності не грали і не збиралися проводити ці матчі.
Таким чином, комітетом були виявлені незаконні дії злочинних угруповань, які використовували назви українських аматорських і професійних клубів з метою організації прийому ставок на неіснуючі матчі. Як наслідок, букмекерські організації понесли значні втрати від шахрайських дій злочинців.
З цих та інших дій комітет здійснює перевірку і встановлює коло причетних осіб, а вся наявна інформація вже була передана Національній поліції України із заявою про злочин.
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