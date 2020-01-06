За перемогу отримала гарний велосипед, він був найкращим у дворі, – Анна Музичук

Українська шахістка Анна Музичук у 2019 році стала віцечемпіонкою світу. Про те, як вона прийшла у цей спорт, тренування, та якими якостями повинні володіти шахісти – в інтерв'ю Спорт24.

– Ваші батьки шахісти. Саме це стало поштовхом до того, що Ви почали займатись шахами?

– В основному так. Батьки змалечку почали вчити грати мене і мою сестру. Вже у два роки ми знали як ходять всі фігури, а в три роки розуміли всі правила гри.

До слова: Анна Музичук стала віцечемпіонкою світу з шахів

– Скільки часу Ви приділяєте увагу тренуванням ?

– Майже весь час. Звичайно, є інші сьогоденні справи, але шахами займаюсь практично кожен день. В середньому приділяємо 5-6 годин удень.

– Де найбільше в Україні розвинений ваш вид спорту?

Шахи — неолімпійський вид спорту. За популярністю в цьому плані дещо поступається олімпійському. Але, якщо подивитись саме на результат, то шахи в Україні – один з найуспішніших видів. Українські шахісти виграли всі найпрестижніші змагання, а саме Всесвітні шахові Олімпіади, чемпіонати світу, Європи як командні, так і особисті. Що жінки, що чоловіки. Якщо говорити про місто, то шахи найбільше розвинені у Львові та Харкові. На даний час, у Львові проживає близько 20 гросмейстерів. Не так багато міст у світі мають такий результат.

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– Ваші хобі, окрім шахів?

– Вільного часу не так багато. Найбільше подобається проводити час із родиною та друзями. Звичайно, можу подивитись фільми, послухати музику, прогулятись містом. Через те, що шахи потребують витривалість, то ходжу в спортзал та граю у спортивні ігри.

– Яке відчуття, коли на багатьох турнірах Вас вважають фаворитом змагань?

– Я вже майже 10 років входжу в топ-10 серед жінок у світі. Вже якось звикла і сильно про це не задумуюсь. Просто хочеться у кожному турнірі показати якнайкращий результат.

– Який із турнірів найбільше запам’ятався?

Можу відмітити два турніри. Перший – це моя перша перемога на чемпіонаті Європи серед дітей до 8 років. Мені тоді було 6 років, пішла в перший клас. За перемогу отримала гарний велосипед. Він був найкращим у дворі. А другий – це у грудні 2016 року я виграла два чемпіонати світу серед жінок. З бліцу і зі швидких шахів, усі змагання відбувались підряд. Звичайно, це був неймовірний результат.

– Які якості повинен мати шахіст щоб досягти успіхів у цьому спорті?

– Важливо мати добру пам’ять, витривалість, посидючість, увагу, вміння концентруватись, бути впевненим. Найголовніше – бажання досягати поставлених цілей і вірити у те, що все можливо.

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– Яку пораду можете дати для дітей, які починають займатись шахами ?

– Мені здається, що перша і найважливіша порада – щоб діти займались тим, чим їм до вподоби. Якщо діткам подобаються шахи, то, навіть попри те, що далеко не усі стануть шахістами-професіоналами, я вважаю, що потрібно продовжувати тренуватись. Шахи принесуть користь в інших справах.

– Чи були такі думки, щоб покинути шахи та зайнятись чимось іншим?

– Коли бувають не дуже вдалі турніри, тоді такі думки підкрадаються у голові. Можливо, варто зайнятись чимось іншим. Але потім відходжу морально та розумію, що грати в шахи – це те, що в мене найкраще виходить і знову повертаюсь до тренувань.

– Хто найсильніший із тих суперників, з якими Ви вже грали?

– Я грала з американцем Фабіано Каруано, росіянином Сергієм Карякіним, нідерландцем Анішем Гірі. Всі вони зараз одні з найсильніших шахістів світу. Правда наші партії грались дещо давніше.

– Що могли б побажати для читачів?

– Бажаю, щоб люди були щасливими та здоровими. Жили в мирі й любові. Займались улюбленими справами та старались робити їх якнайкраще. Це у свою чергу приносило гарні результати й задоволення.