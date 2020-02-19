За піврічну оренду Родрігеса "Динамо" заробить непогану суму

За умовами оренди люксембурзького форварда Жерсона Родрігеса, турецький "Анарагюджю" має виплатити київському "Динамо" 500 тисяч євро.

Договір не передбачає пункту про викуп контракту футболіста, повідомляє турецьке видання "Star".

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Оренда розрахована лише на пів року, після чого Жерсон Родрігес має повернутися до Києва.

Перед орендою в турецький клуб форвард з Люксмебурга лише влітку 2019 року перейшов до "Динамо". Кияни заплатили за трансфер японському "Джубіло Ілава" 2 мільйони євро.

Після свого переходу в "Анкарагюджю" Жерсон Родрігес вже встиг провести у новій команді 3 матчі. У них форвард двічі відзначився у воротах суперника та віддав один асист.

До переїзду у Туреччину Родрігес за пів року провів лише 8 матчів у межах Чемпіонату України. За цей час він забив два м'ячі.