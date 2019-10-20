За таку гру нам не заплатять: гравці "Львова" влаштували суперечку після матчу з "Карпатами"

Львівське дербі між "Карпатами" та "Львовом" закінчилося внічию. Кожна з команд могла перемогти. В кінцівці матчу ближчими до перемоги були саме гравці "Львова".

На 75-й хвилині у ворота "Карпат" було призначено пенальті. Пробивати пішов Пернамбуко. Попри те, що він не основний пенальтист команди. Та й загалом одразу троє гравців хотіли пробивати пенальті.

Бразилець свою дуель воротарю "Карпат" Кудрику програв – голкіпер вгадав напрям удару та відбив м'яч.

Матч так і закінчився внічию 0:0. Попри те, що у матчі було призначено дві пенальті, а суддя вилучив по гравцю в кожній з команд.

До слова: "Карпати" та "Львів" зіграли внічию в дербі з двома вилученнями та пенальті: відео

Після фінального свистка гравці "Львова" не надто стримували емоцій. В роздягалці команди найбільше та найголосніше свої емоції висловлював капітан команди Борзенко та воротар Сарнавський. Саме один з них і заявив, що "за таку гру нам не заплатять". Претензії виникли саме через незабитий пенальті.

На питання про такі слова своїх футболістів, головний тренер ПФК "Львів" Володимир Мазяр спочатку спробував все заперечити. "Я думаю, що таких слів не було", – заявив він на післяматчевій прес-конференції. Однак коли двоє журналістів підтвердили цей факт, заявив, що це лише емоції.

Варто зазначити, що ПФК "Львів" не може забити шість матчів поспіль (з врахуванням гри проти "Карпат") у чемпіонаті України.