За які футбольні клуби вболівають голлівудські зірки
У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – всесвітньовідомі та оскароносні люди щиро підтримують улюблені команди усім серцем та душею. До прикладу, Шарліз Терон вже давненько фанатіє від лондонського "Челсі", а у Камерон Діас скромніший футбольний смак – американка вболіває за маловідомий англійський клуб "Брентфорд".
Також у випуску:
Футболістам важко заховатися від народної любові та творчості. Якщо "рідні" фани називатимуть тебе: "магічний" та "великий", то вболівальники команди суперника можуть знайти цікавіші епітети.
18 червня
Джерело: 24 канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Скандал з Мішелем Платіні: як з цим пов'язаний ЧС-2022 в Катарі та президент Франції Саркозі18 червня , 15:30
-
Під час будівництва стадіонів у Катарі до ЧС-2022 загинуло 1400 будівельників з Непалу18 червня , 13:52
-
Екс-президента УЄФА Мішеля Платіні затримали у справі вибору країни-господарки ЧС-202218 червня , 11:29
Коментарі