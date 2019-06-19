За які футбольні клуби вболівають голлівудські зірки

65 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – всесвітньовідомі та оскароносні люди щиро підтримують улюблені команди усім серцем та душею. До прикладу, Шарліз Терон вже давненько фанатіє від лондонського "Челсі", а у Камерон Діас скромніший футбольний смак – американка вболіває за маловідомий англійський клуб "Брентфорд".

Також у випуску:

Футболістам важко заховатися від народної любові та творчості. Якщо "рідні" фани називатимуть тебе: "магічний" та "великий", то вболівальники команди суперника можуть знайти цікавіші епітети.

blog_ava
В Одесі зникла ще одна дівчинка: фото
18 червня
4902
Теги: Спорт навиворіт Новини Спорту Спорт Футбол Челсі
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Запоріжжя може прийняти жіночий Євробаскет-2021
18 червня 21:31 Запоріжжя може прийняти жіночий Євробаскет-2021
63
Легендарний болід Міхаеля Шумахера виставлять на аукціон
18 червня 20:34 Легендарний болід Міхаеля Шумахера виставлять на аукціон
216
Вболівальник розцілував ноги Джаки під час матчу на честь 20-річчя "незалежності" Косово
18 червня 18:40 Вболівальник розцілував ноги Джаки під час матчу на честь 20-річчя "незалежності" Косово
96
Перший раунд кваліфікації Ліги чемпіонів: з ким зіграють українці
18 червня 17:48 Перший раунд кваліфікації Ліги чемпіонів: з ким зіграють українці
1326
Французькому тенісисту Монфісу вдався дивовижний удар на трав'яному турнірі: відео
18 червня 13:37 Французькому тенісисту Монфісу вдався дивовижний удар на трав'яному турнірі: відео
174
Новини
Більше новин
Залиште відгук