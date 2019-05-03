За яку футбольну команду вболіває королева Великобританії Єлизавета ІІ

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Королева Великобританії Єлизавета ІІ вболіває за лондонський "Арсенал"
Королева Великобританії Єлизавета ІІ вболіває за лондонський "Арсенал" / 24 канал

У Букінгемському палаці вже майже століття вболівають за лондонський "Арсенал". Саме гармаші мають повне право хизуватися, що лави їхніх прихильників очолює її величність королева Великобританії Єлизавета ІІ.

Проте не варто думати, що вона вибрала "Арсенал" лише тому, що в Англії футбол – більше, ніж гра і за когось вболівати просто обов'язково. Усе набагато глибше.

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Як і королівський трон, любов до червоно-білих барвів Єлизавета ІІ успадкувала. Симпатії до цієї команди у Букінгемський палац принесла мати теперішньої королева. Їй дуже подобалася гра тодішнього футболіста "Арсеналу" Деніса Комптона.

Британські монархи тримають кулаки за гармашів із 1936 року.

Цікаво, що у 2004 році "Арсенал" на чолі з Арсеном Венгером встановили неймовірне досягнення – виграли Прем'єр-лігу, не зазнавши жодної поразки у турнірі. На радощах, королева Єлизавета ІІ запросила усю команду до себе у палац. І за дивним збігом, з того часу гармаші ніяк не можуть виграти чемпіонат Англії.

Королева Єлизавета ІІ запросила "Арсенал" у палац: фото

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Теги: Спорт Футбол Новини LifeStyle Новини Спорту Єлизавета II Арсенал
Джерело: 24 канал
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