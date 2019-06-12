За збірну України U-20 грає футболіст, чий батько героїчно загинув у війні на Донбасі

Збірна України з футболу U-20 зіграє у фіналі Чемпіонату світу. Стати чемпіоном може і 19-літній Кирило Дришлюк. 6 червня минуло п'ять років, як його батько – майор Павло Дришлюк загинув під час війни на Донбасі.

Легендарний майор авіації Павло Дришлюк загинув 6 червня 2014 року, коли його літак-фоторозвідник Ан-30Б (борт № 80) що здійснював спостережний політ над містом Слов'янськ Донецької області, був збитий російськими терористами під проводом Гіркіна-Стрєлкова.

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О 17:04 на висоті 4050 метрів у літак влучила ракета, випущена російськими терористами з ПЗРК. Удар ракети прийшовся в правий двигун, почалася пожежа, вогонь перекинувся на праве крило, літак почав різко втрачати висоту і падати на житлові квартали Слов'янська.

Командир екіпажу Костянтин Могилко віддав наказ екіпажу залишити літак. Борттехнік капітан Павло Дришлюк допоміг двом молодим лейтенантам зняти бронежилети, надіти парашути та вистрибнути з літака на 800-метровій висоті. Сам же разом з командиром підполковником Костянтином Могилком і бортмеханіком прапорщиком Олексієм Потапенком залишився в літаку.

Ціною власного життя екіпаж скерував літак за межі міста й запобіг жертвам серед мирного населення.

Машина впала під кутом 80 градусів, північніше Слов'янська, за селом Пришиб Слов'янського району. Загинули п'ять членів екіпажу: командир літака Костянтин Могилко, борттехнік Павло Дришлюк, бортмеханік Олексій Потапенко, оператор фотозйомки Сергій Камінський та радист Володимир Момот. Врятувались, зістрибнувши з парашутом, лейтенанти Кирило Крамарев і Василь Полажинець, а також штурман-інструктор підполковник Сергій Ніколаєв.

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При падінні літак був повністю зруйнований, тіла загиблих льотчиків збирали по фрагментах. Олексія Потапенка поховали 11 червня, Костянтина Могилка, після складних експертиз та ідентифікації, – 26 червня.

Рештки тіла Павла Дришлюка ідентифікувати так і не вдалось, певний час він вважався зниклим безвісти. Лише 6 січня 2015 року капітан Дришлюк Павло В'ячеславович був визнаний таким, що загинув.

20 червня 2014 року – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі та незламність духу, відзначений – нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).

Зараз Кирило Дришлюк виступає за молодіжну команду "Олександрії". На Чемпіонаті світу він зіграв у чотирьох матчах – одному на груповому етапі, та в 1/8 фіналу, чвертьфіналі та півфіналі. У суботу, 15 червня, він має можливість зіграти у фіналі Чемпіонату світу U-20.

Кирило Дришлюк (у центрі, №15) у матчі за збірну України U-20 на Чемпіонаті світу (Getty Images)

Автор: Юрій Костюченко