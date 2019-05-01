Забитий гол Суареса став 500-им для "Барселони" у Лізі чемпіонів: відео

Нападник іспанської "Барселони" Луїс Суарес відкрив рахунок у матчі півфіналу Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля". Його гол став 500-им для "синьо-гранатових" у Лізі чемпіонів.

Суарес відзначився на 26-ій хвилині, в дотик замкнувши простріл від Жорді Альби. Він вивів свою команду вперед у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля".

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Більше голів у ЛЧ в одвічного суперника "Барселони" – мадридського "Реала". "Вершкові" 551 раз відзначалися у воротах суперника у матчах Ліги чемпіонів.

Відео голу Луїса Суареса у ворота "Ліверпуля"