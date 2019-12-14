Забивний форвард збірної України майже вдвічі виріс у ціні

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Роман Яремчук / Фото з відкритих джерел

Авторитетний портал Transfermarkt оновив ринкові вартості гравців чемпіонату Бельгії.

Форвард "Гента" Роман Яремчук подорожчав на 5,5 мільйона євро в порівнянні з 13 вересня 2019 року – 12 мільйонів замість колишніх 6,5.

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Це дозволяє йому перебувати в топ-10 найдорожчих футболістів бельгійського чемпіонату.

Партнер Яремчука по команді, Ігор Пластун, подорожчав з 2 до 2,5 млн євро. Ще один українець з "Гента", Роман Безус, також додав в ціні – з 2 до 3 млн євро.

А ось гравець "Андерлехта" Євген Макаренко в ціні впав – з 1,5 до 1 млн євро. Вартість захисника "Кортрейка" Андрія Бацула залишилася колишньою – 600 тисяч євро.

Найдорожчі гравці чемпіонату Бельгії:

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Роман Яремчук
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