Забивний легіонер близький до повернення в УПЛ

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Арні Вілхьялмссон повернеться в УПЛ
Арні Вілхьялмссон повернеться в УПЛ / ФК "Чорноморець"

Колишній нападник "Чорноморця" Арні Вілхьялмссон перейде в "Колос".

Ісландець у вересні покинув польську Термаліку і з того часу залишається без клубу. Про це повідомляє Dynamomania.com.

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У весняній частині минулого чемпіонату УПЛ Вілхьялмссон на правах оренди виступав за "Чорноморець". За "моряків" нападник провів 14 матчів, відзначившись 7 голами.

Влітку Вілхьялмссон відмовився від переходу у "Ворсклу". Також форвардом цікавилися "Карпати".

До слова, "Колос" йде на 8-му місці в турнірній таблиці Favbet ліги, набравши 14 очок в 13 турах. Наступний матч новачок УПЛ проведе 10 листопада на виїзді проти "Зорі".

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Теги: Спорт Футбол ФК Колос ФК Чорноморець
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