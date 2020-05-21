Заблокувати доступ до порно: український боксер Берінчик закликає підписати петицію

Український боксер Денис Берінчик закликає заблокувати доступ до порно в Україні. Непереможний боксер просить підписати відповідну петицію на сайті президента України.

Берінчик звернувся до своїх підписників в інстаграмі. Він закликав підтримати петицію про блокування доступу до порнографічних матеріалів в Україні.

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Всім привіт. Велике прохання проголосувати за петицію. Там зрозумієте про що мова. Батьки, здорова молодь, всі зрозумієте, всі ми дорослі люди. Треба зібрати 25 тисяч,

– сказав Берінчик.

На цей момент петицію підписала 1 501 особа. До закінчення збору підписів залишилося 68 днів.

Автор петиції просить застосувати механізм блокування доступу до іноземних та українських ресурсів, які містять порнографічний характер.

Йдеться про комп'ютерні програми, фільми, ігри тощо.

Чи варто дивитися порно

Сексолог Ольга Власенко розповіла, що порно не варто дивитися, якщо в одного з партнерів є залежність або відраза до дорослого відео.

Натомість можна дивитися порно разом, коли звичайна прелюдія набридла або ви хочете дізнатися щось нове і відразу обговорити це з партнером.

Науковці не підтверджують наявності прямого зв'язку між переглядом фільмів для дорослих та погіршенням фізичного або психологічного здоров'я.

Однак в деяких дослідженнях йдеться про непряму шкоду такого проведення часу.

Зокрема, перегляд порно може спричинити незахищений секс, насильство, нереалістичні стандарти сексуальності та ректильну дисфункцію.

Що відомо про Берінчика

Український професійний боксер, срібний призер Олімпійських ігор 2012 року у ваговій категорії 64 кілограми.

На професійному ринзі Денис провів 13 поєдинків і всі виграв. У його активі 7 нокаутів.

Денис – інтернаціональний чемпіон за версією WBO. Попередній бій українець провів 22 лютого. У Броварах Берінчик здолав Ектора Сармієнто.