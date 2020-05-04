Забрала Крим, закритий Донбас: футболіст збірної України пояснив, чому б не поїхав у Росію

Футболіст збірної України Роман Безус розповів, чому б не поїхав грати в чемпіонат Росії. Наразі Роман грає в Бельгії за клуб "Гент".

У прямому ефірі Tribuna.com Безус заявив, що не розуміє, як можна грати у футбол в Росії, оскільки РФ анексувала Крим та напала на Україну.

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"Ситуація така. Росія – напала, забрала Крим, закритий у нас Донбас через Росію. Як можна туди їхати, приносити людям радість? Це моя позиція. Я так би не зробив.

Але ця тема заїла. Всі говорять – я б не поїхав, кого не спитай. Всі потім хвалять – ось красень. Це піар новина. Я так вважав і вважаю, що можна в іншому місці заробити", – сказав Безус.

Що відомо про Безуса? 29-річний футболіст родом з Кременчука. Виступав за "Ворсклу", "Динамо" та "Дніпро". У Бельгії грав за "Сент-Трюйден". Наразі є футболістом "Гента".

Усього в Росії виступають 47 футболістів, які мають український паспорт. Найвідоміші з них: Ярослав Ракіцький, Олег Данченко, Іван Ордець, Денис Кулаков, Редван Мемешев.

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