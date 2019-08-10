Забуваємо цей результат і готуємося до наступних матчів, – Хацкевич після поразки "Шахтарю"

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував гру його команди проти донецького "Шахтаря". А також назвав причини поразки у цьому матчі.

Нагадаємо, "Шахтар" переміг 2:1. За "гірників" забивали Жуніор Мораес та Марлос, а за "Динамо" – новачок Жерсон Родрігеш.

А от і відео: "Шахтар" перемагає "Динамо": Мораес забив гол п'ятою, Родрігеш – головою

"Шахтар" зараз свіжіший, і це було для всіх очевидно. Тому ми не збиралися грати з "гірниками" у відкритий футбол – не було сенсу. Ми намагалися більше контролювати матч, але не завжди виходило. До того ж "Шахтар" грав добре та заставляв нас помилятися.

За рахунку 1:1 ми могли забити. І десь агресивніше могли зіграти пізніше. Але фінальний штурм не допоміг.

Чемпіонат тільки починається. Тому забуваємо цей результат і готуємося до наступних матчів. Тому вже від сьогодні почнемо готуватися до "Брюгге", – заявив після матчу Олександр Хацкевич.

Нагадаємо, матч "Динамо" – "Брюгге" відбудеться у вівторок, 13 серпня. Початок зустрічі на НСК "Олімпійський" у Києві о 20:30. Онлайн матчу – на сайті Спорт24.