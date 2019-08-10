Забуваємо цей результат і готуємося до наступних матчів, – Хацкевич після поразки "Шахтарю"

32 Читать новость на русском
Олександр Хацкевич
Олександр Хацкевич / ФК "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував гру його команди проти донецького "Шахтаря". А також назвав причини поразки у цьому матчі.

Нагадаємо, "Шахтар" переміг 2:1. За "гірників" забивали Жуніор Мораес та Марлос, а за "Динамо" – новачок Жерсон Родрігеш.

А от і відео: "Шахтар" перемагає "Динамо": Мораес забив гол п'ятою, Родрігеш – головою

"Шахтар" зараз свіжіший, і це було для всіх очевидно. Тому ми не збиралися грати з "гірниками" у відкритий футбол – не було сенсу. Ми намагалися більше контролювати матч, але не завжди виходило. До того ж "Шахтар" грав добре та заставляв нас помилятися.

За рахунку 1:1 ми могли забити. І десь агресивніше могли зіграти пізніше. Але фінальний штурм не допоміг.

Чемпіонат тільки починається. Тому забуваємо цей результат і готуємося до наступних матчів. Тому вже від сьогодні почнемо готуватися до "Брюгге", – заявив після матчу Олександр Хацкевич.

Нагадаємо, матч "Динамо" – "Брюгге" відбудеться у вівторок, 13 серпня. Початок зустрічі на НСК "Олімпійський" у Києві о 20:30. Онлайн матчу – на сайті Спорт24.

blog_ava
Рецепти маринадів для шашлику, які зроблять м'ясо неймовірно ніжним
сьогодні
20910
Теги: Спорт Футбол Динамо Шахтар
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Сутичка гравців "Динамо" та "Шахтаря" після матчу: відео
сьогодні 20:14 Сутичка гравців "Динамо" та "Шахтаря" після матчу: відео
37
Трансфери команд УПЛ: онлайн
8 серпня 16:04 Трансфери команд УПЛ: онлайн
11889
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
9 серпня 17:08 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
6923
Справжній актор: Усик зняв свою версію відомої сцени із серіалу "Бригада" (відео)
сьогодні 15:41 Справжній актор: Усик зняв свою версію відомої сцени із серіалу "Бригада" (відео)
1498
Зіркова українська футболістка відзначилася дебютним голом за "Атлетіко"
сьогодні 13:25 Зіркова українська футболістка відзначилася дебютним голом за "Атлетіко"
320
Новини
Більше новин
Залиште відгук