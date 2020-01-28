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Загибель Кобі Браянта: дербі двох команд з Лос-Анджелеса перенесли

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Загибель Кобі Браянта: вболівальники несуть квіти до арени "Лейкерс" / GettyImages

Перший матч "Лейкерс" після трагічної смерті зірки Кобі Браянта перенесено. Національна баскетбольна асоціація перенесла дербі двох команд з Лос-Анджелеса, яке мало відбутись у ніч на середу, на невизначений термін.

Як йдеться в повідомленні, оприлюдненому на офіційній твітер-сторінці НБА, дату матчу буде обрано пізніше.

До слова: Кобі Браянт – історія життя легендарного баскетболіста

Рішення прийнято з поваги до організації "Лейкерс", яка глибоко сумує через трагічну загибель легенди "Лейкерс" Кобі Брайанта, його дочки Джіанни і ще семи людей під час аварії вертольота в неділю. Матч будуть перенесений на пізнішу дату", – йдеться в заяві ліги.

Зазначимо, матч "Лос-Анджелес Лейкерс" проти "Лос-Анджелес Кліперс" мав відбутись в ніч на середу (о 5 ранку за київським часом). Обидві команди є претендентами на перемогу у цьогорічному сезоні.

Після смерті Браянта вартість квитків на цей матч відчутна зросла – найдешевші квитки в мережі пропонували за 1150 доларів.

Наступний запланований матч "Лейкерс" відбудеться в ніч на 1 лютого – суперником "озерян" буде "Портленд".

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Автор: Юрій Мацула
Теги: Новини Спорту Спорт Баскетбол Загинув Кобі Браянт NBA
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