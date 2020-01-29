Загибель Кобі Браянта: слідчі розкрили нові подробиці трагедії

Вертоліт легендарного баскетболіста Кобі Браянта Sikorsky S-76 близько хвилини падав на високій швидкості, перш ніж розбитися.

Про це повідомляє ESPN з посиланням на представника Національної ради безпеки на транспорті США (NTSB).

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Гелікоптер встиг набрати висоту близько 700 метрів, де потрапив в щільний шар хмар і туману. Пілот спробував вийти із зони поганої видимості і почав спадний лівий поворот. Після цього вертоліт почав швидко падати зі швидкістю приблизно 600 метрів в хвилину – і з великою силою врізався в пагорб.

Слідчі поки не знають причини такої швидкої втрати висоти. Однак зазначають, що вертоліт не був обладнаний будь-якою "системою оповіщення про місцевість" – пристроєм, який міг попередити пілота про те, що вертоліт знаходиться в небезпечній близькості від схилу.

Також слідчим вдалося встановити особистість 41-річного Браянта за відбитками пальців. Разом з ним були встановлені особи ще трьох загиблих: Джона Алтобелії, Сари Честер і пілота Ари Зобаяна. Експерти продовжують роботу з упізнання ще п'ятьох загиблих, включаючи 13-річну дочку Кобі Джанну.

Today, together with NTSB, we provide an update on the crash investigation. LA County Coroner has identified four of the victims from the crash. Our thoughts and prayers continue to go out to their families. pic.twitter.com/mBwaBtucYZ — Alex Villanueva (@LACoSheriff) 29 января 2020 г.

Що відомо про авіакатастрофу та загибель Кобі Браянта?

Авіакатастрофа сталася неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабас, уранці 26 січня за місцевим часом. ЗМІ пишуть, що катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок. Федеральне управління авіації США, зі свого боку, повідомило, що катастрофа сталася за "невідомих обставин". Розслідуванням інциденту наразі займаються відповідні органи.



У момент трагедії на борту перебували 9 осіб, усі загинули. Окрім Кобі Браянта та його доньки, у гелікоптері летіли партнерка Джіанни у баскетбольній команді Алісса та її батько – ймовірно, 56-річний тренер із бейсболу в коледжі Оранж-Косту – Джон Альтобеллі. Також з ними перебувала мати дитини та дружина тренера – Кері Альтобеллі. Крім того, загинув пілот гелікоптера.



Відомо, що Кобі Браянт летів на гелікоптері марки Sikorsky S-76 – це був його власний гвинтокрил, авіасудном спортсмен користувався роками. Зокрема, добирався до центру Лос-Анджелеса зі свого помешкання у Ньюпорт-Біч, ще коли грав у баскетбол. Завершив він кар’єру у 2016 році.