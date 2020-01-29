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Загибель Кобі Браянта: слідчі розкрили нові подробиці трагедії

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Деталі загибелі Кобі Браянта / Twitter

Вертоліт легендарного баскетболіста Кобі Браянта Sikorsky S-76 близько хвилини падав на високій швидкості, перш ніж розбитися.

Про це повідомляє ESPN з посиланням на представника Національної ради безпеки на транспорті США (NTSB).

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Гелікоптер встиг набрати висоту близько 700 метрів, де потрапив в щільний шар хмар і туману. Пілот спробував вийти із зони поганої видимості і почав спадний лівий поворот. Після цього вертоліт почав швидко падати зі швидкістю приблизно 600 метрів в хвилину – і з великою силою врізався в пагорб.

Слідчі поки не знають причини такої швидкої втрати висоти. Однак зазначають, що вертоліт не був обладнаний будь-якою "системою оповіщення про місцевість" – пристроєм, який міг попередити пілота про те, що вертоліт знаходиться в небезпечній близькості від схилу.

Також слідчим вдалося встановити особистість 41-річного Браянта за відбитками пальців. Разом з ним були встановлені особи ще трьох загиблих: Джона Алтобелії, Сари Честер і пілота Ари Зобаяна. Експерти продовжують роботу з упізнання ще п'ятьох загиблих, включаючи 13-річну дочку Кобі Джанну.

Що відомо про авіакатастрофу та загибель Кобі Браянта?
Авіакатастрофа сталася неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабас, уранці 26 січня за місцевим часом. ЗМІ пишуть, що катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок. Федеральне управління авіації США, зі свого боку, повідомило, що катастрофа сталася за "невідомих обставин". Розслідуванням інциденту наразі займаються відповідні органи.

У момент трагедії на борту перебували 9 осіб, усі загинули. Окрім Кобі Браянта та його доньки, у гелікоптері летіли партнерка Джіанни у баскетбольній команді Алісса та її батько – ймовірно, 56-річний тренер із бейсболу в коледжі Оранж-Косту – Джон Альтобеллі. Також з ними перебувала мати дитини та дружина тренера – Кері Альтобеллі. Крім того, загинув пілот гелікоптера.

Відомо, що Кобі Браянт летів на гелікоптері марки Sikorsky S-76 – це був його власний гвинтокрил, авіасудном спортсмен користувався роками. Зокрема, добирався до центру Лос-Анджелеса зі свого помешкання у Ньюпорт-Біч, ще коли грав у баскетбол. Завершив він кар’єру у 2016 році.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Баскетбол Новини Спорту Загинув Кобі Браянт Розслідування
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