Загиблих Айртона Сенну та Роланда Ратценбергера вшанують під час гран-прі Іспанії

Під час етапу Формули-1 у іспанській Барселоні, відбудуться спеціальні заходи на честь Айртона Сенни та Роланда Ратценбергера, які загинули 25 років тому під час "чорного вікенду" в Імолі.

Переможець цьогорічного гран-прі Іспанії 13 травня підніме на подіумі спеціальний прапор, зшитий з двох половинок — національних прапорів Бразилії й Австрії. Такі ж прапори меншого розміру отримають вболівальники, повідомляє motorsport.com.

Ідея з прапорами – відсилка до подій 25-річної давнини. Під час гран-прі Сан-Марино 1 травня 1994 року після смерті Ратценбергера у кваліфікації, Сенна перед гонкою взяв до кокпіту свого Williams австрійський прапор, щоб після фінішу підняти його на подіумі. Однак він загинув під час перегонів.

Загибель Сенни та Ратценберга

У 1994 році під час Гран-прі Сан-Маріно на автодромі Енцо та Діно Феррарі поблизу італійського міста Імола сталася низка трагічних подій. Через це той етап отримав назву "Чорний вік-енд".



Під час п'ятничної практики Рубенс Барікелло врізався в бордюр, машина ударилася об верх загороди з покришок і перекинулася, бразилець від удару знепритомнів. Він зламав ніс і ребро, опинився в лікарні і не зміг через це взяти участь у перегонах.



Під час суботньої кваліфікації 30 квітня загинув австрієць Роланд Ратценбергер. Його машина вилетіла з траси у швидкісному віражі "Вільнев" на швидкості близько 340 кілометрів за годину і вдарилася лівою стороною у залізний обмежувач.



У неділю, 1 травня, на початку перегонів у першому повороті зіштовхнулися Педро Ламі і Джей Джей Лехто (при цьому уламками, що розлетілися, були поранені троє глядачів, один з них тяжко), і на трасу випустили автомобіль безпеки, щоб швидкість руху болідів знизилась і можна було прибрати уламки. Гонщики їхали за машиною безпеки до 6-го кола. На сьомому колі, другому після відходу машини безпеки рестарту перегонів, машина Сенни зірвалася з траси у повороті "Тамбурелло" і на величезній швидкості врізалася в бетонну стіну. Згідно з показаннями телеметрії, у момент зриву швидкість машини була близько 310 кілометрів на годину, після цього Сенна встиг загальмувати й уповільнити машину, але все-таки швидкість на момент удару в стіну становила приблизно 218 кілометрів на годину.



Коли стало зрозуміло, що Сенна залишається нерухомим у машині, гонка була зупинена, до місця аварії прибули медики. Коли Сенну дістали з уламків машини, він практично не подавав ознак життя, йому зробили трахеотомію і на вертольоті доправили до шпиталю, приєднавши до апарату штучного дихання. Після проведеного обстеження стало зрозуміло, що мозок Сенни мертвий, і шансів на його вихід з коми не залишилося. Тому медики вирішили припинити штучно підтримувати життя його тіла. Як з'ясувалося пізніше, при зіткненні відірвалося праве переднє колесо разом зі шматком підвіски й вдарило Сенну по голові, при цьому металева частина підвіски пробила його шолом і завдала черепно-мозкову травму, несумісну з життям.