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Загиблого Кобі Браянта звинуватили в смерті пасажирів вертольота

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Кобі Браянт з родиною
Кобі Браянт з родиною / Getty Images

Представник пілота вертольота Кобі Браянта повідомив, що причиною трагедії стала недбалість пасажирів повітряного судна.

Як повідомляє видання Capitalxtra, дружина Браянта, Ванесса, подала судовий позов на компанію Island Express, яка забезпечувала політ.

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До нього приєдналися ще чотири сім'ї, чиї родичі стали жертвами авіакатастрофи. У відповідь на їх дії Берг Зобаян, який є главою компанії і родичем загиблого пілота, подав зустрічний позов, звинувативши пасажирів.

"Будь-які травми або збиток були безпосередньо чи опосередковано викликані недбалістю або помилкою позивачів і / або їх померлих, включаючи знання і добровільне рішення йти на ризики, а також те, що ця недбалість була істотним чинником шкоди, за який даний відповідач не несе відповідальності", – сказав Зобаян.

Що відомо про смерть Кобі Браянта

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Загинув Кобі Браянт Новини Спорту Катастрофа NBA Жертви Спорт Баскетбол
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