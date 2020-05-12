Загиблого Кобі Браянта звинуватили в смерті пасажирів вертольота
Представник пілота вертольота Кобі Браянта повідомив, що причиною трагедії стала недбалість пасажирів повітряного судна.
Як повідомляє видання Capitalxtra, дружина Браянта, Ванесса, подала судовий позов на компанію Island Express, яка забезпечувала політ.
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До нього приєдналися ще чотири сім'ї, чиї родичі стали жертвами авіакатастрофи. У відповідь на їх дії Берг Зобаян, який є главою компанії і родичем загиблого пілота, подав зустрічний позов, звинувативши пасажирів.
"Будь-які травми або збиток були безпосередньо чи опосередковано викликані недбалістю або помилкою позивачів і / або їх померлих, включаючи знання і добровільне рішення йти на ризики, а також те, що ця недбалість була істотним чинником шкоди, за який даний відповідач не несе відповідальності", – сказав Зобаян.
Що відомо про смерть Кобі Браянта
- Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі. Інцидент стався неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабасас уранці 26 січня за місцевим часом.
- Усі дев'ять осіб, які перебували на борту авіасудна, загинули. Серед них і його 13-річна донька Джіанна. Крім того, на борту перебувала її партнерка у баскетбольній команді Алісса Альтобеллі, її батько Джон (тренер із бейсболу) та мати Керрі. Не вижив і пілот гелікоптера.
- Катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок.
- Згодом стало відомо, що вертоліт Sikorsky S-76 близько хвилини падав на високій швидкості, перш ніж розбитися.
- У день загибелі Браянта всі матчі розпочиналися із хвилини мовчання. Деякі баскетболісти не розігрували м'яч протягом 24 секунд. Саме під цим номером виступав Браянт за "Лейкерс".
- У останньому твіті Браянт привітав ЛеБрона Джеймса, який побив його рекорд у НБА. Сам ЛеБрон розплакався, коли дізнався про його загибель.
- Журнал Time присвятив обкладинку загиблому Кобі Браянту. А по всьому Лос-Анджелесу з'являються графіті на його честь.
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