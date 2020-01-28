Загинув Кобі Браянт: у мережі пригадали найкращий матч у кар’єрі легенди баскетболу

Хоча Кобі Браянт і був захисником, але в історію НБА він увійшов як справжній снайпер. Зокрема, за 20 сезонів у складі "Лос-Анджелес Лейкерс" він набрав 33643 очок. Сьогодні Кобі входить до четвірки найкращих гравців Національної баскетбольної асоціації за результативністю.

22 січня 2006 року Кобі провів один зі своїх найяскравіших поєдинків у кар'єрі. Тоді його "Лейкерс" зустрічалися з "Торонто". У тій грі Браянт встановив рекорд результативності ХХІ століття, здобувше феноменальне 81 очко. Він забивав на будь-який смак, а друга половина поєдинку вийшла в нього взагалі феноменальною. Так, його вдалося записати до свого доробку аж 55 пунктів.

До теми! Загинув Кобі Браянт: життя легенди баскетболу у фото

Після того, як Кобі загинув у авіакатастрофі, в мережі одразу згадали про той матч. Пропонуємо Вам переглянути найяскравіші моменти шедеврального перфомансу легенди НБА.

Дивіться яскраві моменти найкращої гри за участю Кобі Браянта: відео

Зауважимо, що автором рекорду за кількістю очок, здобутих за одну гру, є Вілт Чемберлейн. Йому вдалося набрати аж 100 пунктів. Сталося це 2 березня 1962 року у матчі його "Філадельфії" проти "Нью-Йорк Нікс".

До слова, перед загибеллю Кобі нинішня зірка НБА Леброн Джеймс обійшов його у списку найрезультативніших гравців НБА. На рахунку "Чорної Мамби" було 33643 очок. У грі проти "Філадельфії" ЛеБрон набрав 29 очок, і тепер в його активі – 33655, і це дозволило йому вийти на третє місце. Сам Браянт привітав свого колегу. Це був останній допис Кобі у мережі.

Зверніть увагу! Як вшановують пам'ять Кобі Браянта: емоційні фото та відео

Що відомо про загибель Кобі Браянта

Легендарний баскетболіст загинув у ввіакатастрофі – його вертолі загорівся та пішов до низу. Інцидент стався неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабас уранці 26 січня за місцевим часом. За даними влади Калабаса, гелікоптер зазнав катастрофи над віддаленим полем. Серед людей, хто перебував на землі, ніхто не постраждав.

Натомість усі дев'ять людей, які перебували на борту авіасудна загинули. Окрім Кобі, також пішла з життя його 13-річна донька Джіанна. Крім того, на борту перебувала її партнерка у баскетбольній команді Алісса Альтобеллі, її батько Джон (тренер із бейсболу) та мати Керрі. Не вижив і пілот гелікоптера. Усі вони летіли на гру.

ЗМІ пишуть, що катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок. Федеральне управління авіації США, зі свого боку, повідомило, що катастрофа сталася за "невідомих обставин". Серед імовірних причин аварії називають погану видимість, оскільки тоді Лос-Анджлес і його передмістя охопив туман, тому відбулися затримки десятків рейсів. Розслідуванням інциденту наразі займаються відповідні органи.

Відомо, що Кобі Браянт летів на гелікоптері марки Sikorsky S-76. Це був його власний гвинтокрил. Авіасудном спортсмен користувався роками. Зокрема, добирався до центру Лос-Анджелеса зі свого помешкання у Ньюпорт-Біч, ще коли грав у баскетбол. Завершив він кар’єру у 2016 році.

Радимо ознайомитися! Кобі Браянт – історія життя легендарного баскетболіста