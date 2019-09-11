Захисник "Динамо" допоміг своїй збірній сенсаційно обіграти Бразилію: відео

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Перу обіграло Бразилію в товариському матчі
Перу обіграло Бразилію в товариському матчі / fpf.org.pe

Збірна Бразилії зіграла товариський матч проти збірної Перу. І зазнала неочікуваної поразки.

Ці збірні між собою зустрічалися за два місяці до того, коли зіграли у фіналі Кубка Америки. Тоді сильнішими виявилися бразильці, а сам турнір відбувався у них на батьківщині. Цього разу матч зіграли на нейтральному полі – в Лос-Анджелесі.

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Як і у попередньому матчі, так і у цій грі, за збірну Перу зіграв захисник "Динамо" Карлос Самбрано. Він міг влітку покинути киян, адже не проходив з ним збори. Але так і не найшов де продовжити кар'єру, тому був внесений "Динамо" в заявку на сезон.


Карлос Самбрано (другий зліва у верхньому ряді) у матчі за збірну Перу

Самбрано у цьому матчі відіграв лише 69 хвилин. Він не дав відзначитися суперникам. При цьому що за бразильців зіграв Неймар, який поки не провів жодного матчу за ПСЖ у цьому сезоні. 

Єдиний гол у матчі було незадовго до кінця гри. Партнер Самбрано по захисту Абрам вдало зіграв головою після подачі зі штрафного.

Відеоогляд матчу Бразилія – Перу

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
Джерело: 24 канал
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