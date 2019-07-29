Захисник "Динамо" офіційно перейшов у європейський клуб

Захисник київського "Динамо" Ахмед Алібеков офіційно продовжить кар'єру в Чехії. Футболіст на правах оренди перейшов у "Слован".

Орендна угода між сторонами розрахована тільки на один рік, інформує офіційний сайт "Слована".

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У новій команді український оборонець виступатиме під 15-м номером.

Posila z Dynama Kyjev: Na hostování přichází Achmed Alibekov https://t.co/3qj3SdaTFU pic.twitter.com/EOmZyXAgPw — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) 29 июля 2019 г.

21-річний футболіст пройшов тренувальні збори з "Олександрією", проте клуби не змогли домовитися про оренду гравця.

Головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран гостро прокоментував зрив угоди з "Динамо".

Питання з приводу Алібекова краще поставити Ігорю Суркісу (Президент "Динамо", – Спорт24). Я тут ні при чому. Коли спілкувався з агентами футболіста, мене запевнили, що все буде в порядку. Я хотів би бачити футболіста в "Олександрії", він теж хотів бути в нашій команді.



Ми говорили про оренду, але чомусь не вийшло. Є агенти й президент "Динамо". У них треба запитати, чому так вийшло. Алібеков

мене влаштовував як гравець і людина. На жаль, не домовилися,

– сказав Шаран.

У минулому сезоні Алібеков зіграв 4 матчі за першу команду "Динамо". У свою чергу "Слован" раніше підписав українця Тараса Качарабу. Зараз клуб займає 11-е місце в чемпіонаті Чехії.

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