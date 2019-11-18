Захисник "Динамо" отримав безглузду травму у матчі за збірну у відборі на Євро-2020: відео

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Кендзьора у матчі за збірну Польщі / Фото із соцмереж

Матч між збірними Ізраїлю та Польщі міг закінчитися скандалом. Все через вболівальника та стюардів, які мало не покалічили гравців суперників.

Наприкінці зустрічі один з вболівальників вибіг на поле. Стюард, що кинувся за ним, на швидкості врізався в захисника збірної Польщі та київського "Динамо" Томаша Кендзьору. Гравець після цього впав на газон, та довго не міг підвестися. Та матч він таки дограв.

Варто відзначити, що після цього інциденту арбітр матчу готовий був забрати команди з поля, адже вважав, що це вболівальник спеціально наніс травму футболісту. Він зупинив гру. Але на прохання польських гравців таки продовжив матч.

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Вболівальник, який вибіг на поле, своє рішення пояснив бажання отримати автограф у свого кумира Роберта Левандовського.

Сам матч закінчився перемогою збірної Польщі на виїзді 2:1. За поляків забивали Крихов'як та Пйонтек. У господарів гол в активі Даббура.

Відеоогляд матчу Ізраїль – Польща

Варто відзначити, що Польща гарантувала собі вихід на Євро-2020. Натомість Ізраїль точно не зіграє на турнірі.

До слова: Євро-2020: Португалія та ще 16 збірних гарантували собі участь у чемпіонаті Європи

Після гри Кендзора подякував вболівальникам за підтримку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyjazdowe zwycięstwo przy udziale fantastycznych kibiców! #ISRPOL #LaczyNasPilka #ReprezentacjaPolski

Допис, поширений Tomasz Kędziora (@tkedziora94)

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Євро-2020 Динамо
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