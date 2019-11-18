Захисник "Динамо" отримав безглузду травму у матчі за збірну у відборі на Євро-2020: відео

Матч між збірними Ізраїлю та Польщі міг закінчитися скандалом. Все через вболівальника та стюардів, які мало не покалічили гравців суперників.

Наприкінці зустрічі один з вболівальників вибіг на поле. Стюард, що кинувся за ним, на швидкості врізався в захисника збірної Польщі та київського "Динамо" Томаша Кендзьору. Гравець після цього впав на газон, та довго не міг підвестися. Та матч він таки дограв.

A pitch invader’s just run onto the pitch at the Israel v Poland game and a pursuing police officer has just cleaned out Polish defender Kędziora. pic.twitter.com/VvFMKOKyiZ — Fulhamaway (@Fulhamaway) November 16, 2019

Варто відзначити, що після цього інциденту арбітр матчу готовий був забрати команди з поля, адже вважав, що це вболівальник спеціально наніс травму футболісту. Він зупинив гру. Але на прохання польських гравців таки продовжив матч.

Читайте також: Якщо будемо грати так, як проти Сербії, на Євро можуть бути проблеми, – нападник збірної України

Вболівальник, який вибіг на поле, своє рішення пояснив бажання отримати автограф у свого кумира Роберта Левандовського.

Сам матч закінчився перемогою збірної Польщі на виїзді 2:1. За поляків забивали Крихов'як та Пйонтек. У господарів гол в активі Даббура.

Відеоогляд матчу Ізраїль – Польща

Варто відзначити, що Польща гарантувала собі вихід на Євро-2020. Натомість Ізраїль точно не зіграє на турнірі.

До слова: Євро-2020: Португалія та ще 16 збірних гарантували собі участь у чемпіонаті Європи

Після гри Кендзора подякував вболівальникам за підтримку.