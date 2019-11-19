Захисник "Динамо" полетить в Португалію, щоб домовитися про трансфер в топ-клуб

Португальський клуб "Бенфіка" проявляє інтерес до захисника "Динамо" Сідклея.

У 26-річному бразильцеві португальський клуб бачить заміну своєму лівому захиснику Грімальдо, який хоче покинути команду в січні.

До слова: У "Динамо" розповіли про стан травмованих Бойка та Бурди

За інформацією A Bola, Сідклей відвідає в цьому місяці Лісабон, щоб зустрітися з керівниками "Бенфіки".

26-річний футболіст, який не грав за київське "Динамо" в цьому сезоні, сподівається врегулювати своє майбутнє в найближче трансферне вікно.

"Бенфіка" оцінює різні можливості на позицію лівого захисника своєї команди. Крім того, коуч Бруно Лаге впевнений в Нуну Тавареші, який почав сезон як правий захисник і добре адаптувався.

Сідклей перейшов у "Динамо" влітку 2018 року з "Корінтіанса". Раніше була інформація, що бразильський клуб хоче повернути захисника "Динамо".