Захисник "Динамо" Шабанов потрапив у збірну тижня Ліги Європи за даними WhoScored

Портал WhoScored опублікував свою збірну тижня за підсумками матчів Ліги Європи. У ній найшлося місце і для центрального захисника "Динамо" Артема Шабанова.

Шабанов посів місце у центрі захисту збірної від WhoScored. Його оцінка склала 7,8 за матч, що є найнижчим балом серед усіх гравців в цій команді.

Як це було: "Динамо" мінімально перемогло "Мальме" у матчі Ліги Європи

При цьому варто відзначити, що Шабанов зіграв проти "Мальме" лише через те, що інший центральний захисник київського клубу – Микита Бурда – відбував дискваліфікацію.



Шабанов за матч проти "Мальме" отримав 7,8 бала від WhoScored (фото: ФК "Динамо")

Найбільше балів від WhoScored отримав Кешеру з "Лудогорця". Він оформив хет-трик у ворота московського ЦСКА, а його команда перемогла 5:1.

Це варто побачити: Як російські ЦСКА та "Краснодар" зганьбилися в Лізі Європи, пропустивши по 5 голів

Також 10 балів у Дзаньйоло з "Роми". Він забив у матчі проти "Башакшехіра", а ще двічі віддав результативні паси. В 9,1 бала оцінено Шпорара, який забив курйозний гол у ворота колишнього голкіпера "Ліверпуля" Каріуса.