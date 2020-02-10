"Динамо" U-21 розгромило "Валмієру": дебютний гол Беніто, неймовірний удар Опанасенка – відео

Молодіжка "Динамо" у понеділок, 10 лютого, зіграла контрольний матч з латвійської "Валмієрою". Команда Юрія Мороза здобула переконливу перемогу з рахунком 4:1.

Найефектніший з чотирьох голів був перший – від захисника Євгена Опанасенка. Той закинув м'яч за спину голкіперу ударом з флангу.

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Відео голу Опанасенка

Також відзначимо гол зимового новачка "Динамо" нігерійця Беніто. Форвард перехопив пас голкіпера і майстерно перекинув через нього м'яч.

Відео голу Беніто