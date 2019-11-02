Захисник "Динамо", який не зіграв жодного матчу за киян, отримав виклик до своєї збірної

1 Читать новость на русском
Карлос Самбрано
Карлос Самбрано / ФК "Динамо"

Захисник київського "Динамо" Карлос Самбрано отримав виклик до національної збірної Перу.

Карлос Самбрано отримав виклики на матчі збірної Перу проти Колумбії та Чилі. Перший матч відбудеться 15 листопада, другий – 20 листопада. Обидві ігри відбудуться в Перу.

Читайте також: "Динамо" повернуло відомого журналіста на посаду головного редактора клубного сайту

Варто додати, що Карлос Самбрано є одним з гравців основи збірної Перу. У 2019 році він став віцечемпіоном Південної Америки у її складі. Однак за "Динамо" в офіційному матчі він так і не зіграв жодного матчу. Лише в цьому сезоні почав потрапляти в заявку на сезон.

blog_ava
Привітання молодятам на весілля у прозі та віршах
сьогодні
90251
Теги: Спорт Футбол Динамо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Карпати – Шахтар: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України
сьогодні 13:42 Карпати – Шахтар: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України
Юрій Семенюк 47
ПСЖ програв аутсайдеру чемпіонату, пропустивши курйозний гол поміж ніг: відео
сьогодні 11:00 ПСЖ програв аутсайдеру чемпіонату, пропустивши курйозний гол поміж ніг: відео
Юрій Семенюк 495
В українському футболі вперше призначено пенальті з допомогою VAR: відео
1 листопада 16:25 В українському футболі вперше призначено пенальті з допомогою VAR: відео
Юрій Семенюк 1378
Колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі дебютував в реслінгу: фото та відео
1 листопада 09:19 Колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі дебютував в реслінгу: фото та відео
Юрій Семенюк 3110
Активний відпочинок: вся користь від велосипеда
31 жовтня 22:10 Активний відпочинок: вся користь від велосипеда
Назарій Дзюбановський 775
Новини
Більше новин
Залиште відгук