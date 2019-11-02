Захисник "Динамо", який не зіграв жодного матчу за киян, отримав виклик до своєї збірної

Захисник київського "Динамо" Карлос Самбрано отримав виклик до національної збірної Перу.

Карлос Самбрано отримав виклики на матчі збірної Перу проти Колумбії та Чилі. Перший матч відбудеться 15 листопада, другий – 20 листопада. Обидві ігри відбудуться в Перу.

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Варто додати, що Карлос Самбрано є одним з гравців основи збірної Перу. У 2019 році він став віцечемпіоном Південної Америки у її складі. Однак за "Динамо" в офіційному матчі він так і не зіграв жодного матчу. Лише в цьому сезоні почав потрапляти в заявку на сезон.