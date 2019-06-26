Захисник "Динамо" зробив татуювання на честь перемоги на Чемпіонаті світу з футболу U-20: фото

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Денис Попов (попереду) зробив тату в честь перемоги на Чемпіонаті світу
Денис Попов (попереду) зробив тату в честь перемоги на Чемпіонаті світу / Getty Images

Захисник київського "Динамо" на збірної України U-20 Денис Попов вирішив увіковічити момент перемоги на Чемпіонаті світу. Тепер на його нозі є татуювання про це.

Попов зробив тату з кубком переможців, країною проведення та місцем і датою фіналу – 15 червня у польському місці Лодзь. Саме там збірна України обіграла Південну Корею та стала чемпіоном світу. Фото тату Попов виклав у Instagram/

А ось і відео, як Україна обіграла Південну Корею у фіналі Чемпіонату світу

Сам Попов у фіналі не грав. Захисника вилучили у матчі півфіналу проти Італії. Та саме три голи Попова дозволили Україні спочатку вийти з групи, а згодом і дійти до фіналу Чемпіонату світу. Захисник забив у першому матчі проти США (Україна виграла 2:1), згодом його єдиний гол приніс перемогу над Катаром. А вже у 1/8 фіналу Попов забив один з чотирьох голів у ворота Панами. При цьому всі три голи футболіст забив головою.

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Варто відзначити, що це не перше татуювання у Попова. У нього є тату на шиї (римські цифри XIX), а також майже вся права рука покрита малюнками.

 

 

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Теги: Новини Спорту Чемпіонат світу U-20 Динамо Спорт Футбол
Джерело: 24 канал
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