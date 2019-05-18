Захисник "Карпат" Олександр Авраменко отримав виклик на загальний збір національної і молодіжної збірних України.

Про це "Карпати" повідомили на офіційному сайті.

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20-річний Авраменко грає за другу команду "Карпат". У нинішньому сезоні він лише двічі потрапляв до заявки першої команди львів’ян на матчі УПЛ.

Олександр Авраменко ще не виступав на дорослому рівні. Збір національної команди розпочнеться 25 травня.

Спорт 24 писав, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко оприлюднив повний список гравців, викликаних для підготовки та участі у кваліфікаційних матчах Євро-2020 проти Сербії (7 червня) та Люксембургу (10 червня).

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