Захисник "Маріуполя" Ігор Кирюхавцев – найтехнічніший гравець УПЛ

Вихованець донецького "Шахтаря", який виступає на правах оренди у "Маріуполі" Ігор Кирюхавцев став найтехнічнішим гравцем УПЛ. Молодий захисник обійшов у рейтингу Коноплянку та Циганкова.

Рейтинг опублікував Wyscout. До уваги брались дані з точки зору загальної кількості обведень сам на сам, які здійснювали гравці в матчах чемпіонату.

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Wyscout – це італійська компанія, яка підтримує футбольне скаутство, аналіз матчів та динаміку передач гравців у чемпіонаті.

Лідером серед таких корисних дій став 24-річний правий захисник "Маріуполя" Ігор Кирюханцев, у його активі 131 вдалий обіграш. Успішність дій захисника становить 50 відсотків.

Кирюханцев випередив досвідчених Коноплянку та Вербіча, які зайняли п'яте та восьме місця відповідно.

Десятку закриває захисник донецького "Шахтаря" Ісмаїлі – 104 обіграші, а це 59 відсотків вдалих дій.



Рейтинг найтехнічніших гравців УПЛ / Sport.ua

Додамо, що Ігор Кирюханцев та Владислав Вакула, який посідає другу сходинку цього рейтингу, на правах оренди виступали за "Маріуполь" у першій частині сезону. Кирюханцев зіграв 14 матчів в УПЛ, у яких забив 2 голи. В активі Вакули 15 матчів, 3 голи та одна результативна передача.

Взимку тренерський штаб "гірників" повернув футболістів і ті пройшли з донецьким клубом тренувальні збори. Потім Кирюханцева повернули в "Маріуполь", а Владислав Вакула залишився в "Шахтарі", проте, з тих жодного разу не з'явився на полі в офіційному поєдинку сезону.

За молодіжний склад "Шахтаря" Кирюханцев провів 53 матчі (1 гол).

У юнацькій лізі УЄФА в складі "Шахтаря" зіграв 16 матчів. У сезоні 2016/17 дебютував за "гірників" в матчі Прем'єр-ліги проти "Олександрії".

З 2016 року став виступати за молодіжну збірну.

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