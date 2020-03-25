Захисник "Маріуполя" Ігор Кирюхавцев – найтехнічніший гравець УПЛ
Вихованець донецького "Шахтаря", який виступає на правах оренди у "Маріуполі" Ігор Кирюхавцев став найтехнічнішим гравцем УПЛ. Молодий захисник обійшов у рейтингу Коноплянку та Циганкова.
Рейтинг опублікував Wyscout. До уваги брались дані з точки зору загальної кількості обведень сам на сам, які здійснювали гравці в матчах чемпіонату.
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Wyscout – це італійська компанія, яка підтримує футбольне скаутство, аналіз матчів та динаміку передач гравців у чемпіонаті.
Лідером серед таких корисних дій став 24-річний правий захисник "Маріуполя" Ігор Кирюханцев, у його активі 131 вдалий обіграш. Успішність дій захисника становить 50 відсотків.
Кирюханцев випередив досвідчених Коноплянку та Вербіча, які зайняли п'яте та восьме місця відповідно.
Десятку закриває захисник донецького "Шахтаря" Ісмаїлі – 104 обіграші, а це 59 відсотків вдалих дій.
Рейтинг найтехнічніших гравців УПЛ / Sport.ua
Додамо, що Ігор Кирюханцев та Владислав Вакула, який посідає другу сходинку цього рейтингу, на правах оренди виступали за "Маріуполь" у першій частині сезону. Кирюханцев зіграв 14 матчів в УПЛ, у яких забив 2 голи. В активі Вакули 15 матчів, 3 голи та одна результативна передача.
Взимку тренерський штаб "гірників" повернув футболістів і ті пройшли з донецьким клубом тренувальні збори. Потім Кирюханцева повернули в "Маріуполь", а Владислав Вакула залишився в "Шахтарі", проте, з тих жодного разу не з'явився на полі в офіційному поєдинку сезону.
- За молодіжний склад "Шахтаря" Кирюханцев провів 53 матчі (1 гол).
- У юнацькій лізі УЄФА в складі "Шахтаря" зіграв 16 матчів. У сезоні 2016/17 дебютував за "гірників" в матчі Прем'єр-ліги проти "Олександрії".
- З 2016 року став виступати за молодіжну збірну.
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