Захисник "Монако" розтрощив монітор VAR після видалення: відео
26-річний захисник "Монако" Рубен Агілар був вилучений в кінцівці матчу 12-го туру Ліги 1 проти "Сент-Етьєна" (0:1).
Рубен Агілар вийшов на поле на заміну на 69-й хвилині, коли рахунок був 1:0 на користь суперника. Дограти зустріч до кінця він не зміг – на 2-й компенсованій до основного часу матчу хвилині він отримав червону картку.
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Йдучи з поля, Агілар вдарив з усієї сили ногою по апаратурі системи відеоповторів (VAR), чим викликав невдоволення вболівальників та офіційних осіб.
"Сент-Етьєн", набравши 18 очок, вийшов на восьме місце в турнірній таблиці французького національного чемпіонату, а "Монако" – на 15-му місці.
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