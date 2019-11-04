Захисник "Монако" розтрощив монітор VAR після видалення: відео

1038 Читать новость на русском
Рубен Агілар
Рубен Агілар / ФК "Монако"

26-річний захисник "Монако" Рубен Агілар був вилучений в кінцівці матчу 12-го туру Ліги 1 проти "Сент-Етьєна" (0:1).

Рубен Агілар вийшов на поле на заміну на 69-й хвилині, коли рахунок був 1:0 на користь суперника. Дограти зустріч до кінця він не зміг – на 2-й компенсованій до основного часу матчу хвилині він отримав червону картку.

Читайте також: У Саудівській Аравії працівник стадіону вимкнув систему VAR під час матчу, щоб зарядити телефон

Йдучи з поля, Агілар вдарив з усієї сили ногою по апаратурі системи відеоповторів (VAR), чим викликав невдоволення вболівальників та офіційних осіб.

"Сент-Етьєн", набравши 18 очок, вийшов на восьме місце в турнірній таблиці французького національного чемпіонату, а "Монако" – на 15-му місці.

blog_ava
У Росії назвали ганебні умови повернення захоплених українських кораблів
сьогодні
21503
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Монако
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Захисник "Монако" розтрощив монітор VAR після видалення: відео
сьогодні 21:15 Захисник "Монако" розтрощив монітор VAR після видалення: відео
Юрій Семенюк 1038
Раян Гарсія – боксер, що кидає виклик Ломаченку, нокаутуючи суперників у першому раунді
сьогодні 19:02 Раян Гарсія – боксер, що кидає виклик Ломаченку, нокаутуючи суперників у першому раунді
Андрій Тудовші 903
Моурінью, тен Гаг чи Почеттіно: хто очолить "Баварію"
сьогодні 18:30 Моурінью, тен Гаг чи Почеттіно: хто очолить "Баварію"
Михайло Гема 227
Прорив Ястремської та сенсаційна Снігур: яким був тенісний сезон для українок
сьогодні 17:30 Прорив Ястремської та сенсаційна Снігур: яким був тенісний сезон для українок
Михайло Гема 417
Український боксер Глазков після поразки в чемпіонському бою працює далекобійником в США
сьогодні 12:21 Український боксер Глазков після поразки в чемпіонському бою працює далекобійником в США
Юрій Семенюк 2622
Новини
Більше новин
Залиште відгук