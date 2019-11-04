Захисник "Монако" розтрощив монітор VAR після видалення: відео

26-річний захисник "Монако" Рубен Агілар був вилучений в кінцівці матчу 12-го туру Ліги 1 проти "Сент-Етьєна" (0:1).

Рубен Агілар вийшов на поле на заміну на 69-й хвилині, коли рахунок був 1:0 на користь суперника. Дограти зустріч до кінця він не зміг – на 2-й компенсованій до основного часу матчу хвилині він отримав червону картку.

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Йдучи з поля, Агілар вдарив з усієї сили ногою по апаратурі системи відеоповторів (VAR), чим викликав невдоволення вболівальників та офіційних осіб.

AS Monaco right-back Ruben Aguilar filmed kicking the VAR monitor after being sent off in last night’s match vs St Étienne. pic.twitter.com/84u2Z37z4t — Get French Football News (@GFFN) 4 ноября 2019 г.

"Сент-Етьєн", набравши 18 очок, вийшов на восьме місце в турнірній таблиці французького національного чемпіонату, а "Монако" – на 15-му місці.